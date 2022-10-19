https://ria.ru/20221019/mishustin-1825180292.html

Мишустин поручил проследить за помощью семьям мобилизованных

Мишустин поручил проследить за помощью семьям мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

Мишустин поручил проследить за помощью семьям мобилизованных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам РФ, курирующим федеральные округа, проследить, как губернаторы исполняют полномочия по оказанию помощи РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:43

2022-10-19T17:43

2022-10-19T18:01

михаил мишустин

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

общество

частичная мобилизация в россии

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам РФ, курирующим федеральные округа, проследить, как губернаторы исполняют полномочия по оказанию помощи семьям мобилизованных, а также оказать максимальную поддержку в такой работе."Как отметил президент, особая ответственность ложится на руководителей российских субъектов. Они получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач. В том числе по оказанию всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу. Надо позаботиться о родных и близких наших защитников", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду."Коллеги, прошу вас, внимательно смотрите, как выполняются в курируемых вами округах все соответствующие мероприятия. Если необходимо – оказывайте максимальную поддержку в организации такой работы. Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок", - подчеркнул премьер.Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на котором объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства также сообщил, что главы всех регионов РФ будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20221019/voennye-1825179789.html

россия

луганская народная республика

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михаил мишустин, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, частичная мобилизация в россии, введение военного положения на новых территориях россии