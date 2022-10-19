https://ria.ru/20221019/minenergo-1825088547.html

Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов

Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов - РИА Новости, 19.10.2022

Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов

Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:07

2022-10-19T13:07

2022-10-19T13:07

жкх

николай шульгинов

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он будет координировать восстановление энергообъектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщило Минэнерго РФ."Вадим Павлов назначен директором департамента реализации специальных проектов. Соответствующий приказ о его назначении подписал Николай Шульгинов", - сообщило министерство в своем Telegram-канале."В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов", - уточнили в Минэнерго.Вадим Павлов родился в 1977 году, окончил Ростовский государственный экономический университет РИНХ в 1999 году. Ранее он замещал должность директора департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития России, до этого - замещал должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов, работал в различных энергокомпаниях.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825086622.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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жкх, николай шульгинов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), запорожская область, херсонская область