https://ria.ru/20221019/minenergo-1825088547.html
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов - РИА Новости, 19.10.2022
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов
Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:07
2022-10-19T13:07
2022-10-19T13:07
жкх
николай шульгинов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
запорожская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он будет координировать восстановление энергообъектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщило Минэнерго РФ."Вадим Павлов назначен директором департамента реализации специальных проектов. Соответствующий приказ о его назначении подписал Николай Шульгинов", - сообщило министерство в своем Telegram-канале."В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов", - уточнили в Минэнерго.Вадим Павлов родился в 1977 году, окончил Ростовский государственный экономический университет РИНХ в 1999 году. Ранее он замещал должность директора департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития России, до этого - замещал должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов, работал в различных энергокомпаниях.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825086622.html
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жкх, николай шульгинов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), запорожская область, херсонская область
ЖКХ, Николай Шульгинов, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Запорожская область, Херсонская область
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов
Глава Минэнерго Шульгинов назначил куратора восстановления энергообъектов новых субъектов