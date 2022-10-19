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Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов - РИА Новости, 19.10.2022
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Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов - РИА Новости, 19.10.2022
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов
Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:07
2022-10-19T13:07
жкх
николай шульгинов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
запорожская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он будет координировать восстановление энергообъектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщило Минэнерго РФ."Вадим Павлов назначен директором департамента реализации специальных проектов. Соответствующий приказ о его назначении подписал Николай Шульгинов", - сообщило министерство в своем Telegram-канале."В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов", - уточнили в Минэнерго.Вадим Павлов родился в 1977 году, окончил Ростовский государственный экономический университет РИНХ в 1999 году. Ранее он замещал должность директора департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития России, до этого - замещал должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов, работал в различных энергокомпаниях.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825086622.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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жкх, николай шульгинов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), запорожская область, херсонская область
ЖКХ, Николай Шульгинов, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Запорожская область, Херсонская область
13:07 19.10.2022
 
Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых субъектов

Глава Минэнерго Шульгинов назначил куратора восстановления энергообъектов новых субъектов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Мариуполе
Линии электропередач в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов назначил Вадима Павлова директором созданного департамента реализации специальных проектов, на этой должности он будет координировать восстановление энергообъектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщило Минэнерго РФ.
"Вадим Павлов назначен директором департамента реализации специальных проектов. Соответствующий приказ о его назначении подписал Николай Шульгинов", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
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"В новой должности Вадим Павлов будет курировать реализацию спецпроектов по вопросам топливно-энергетического комплекса в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе координировать работу по восстановлению энергообъектов", - уточнили в Минэнерго.
Вадим Павлов родился в 1977 году, окончил Ростовский государственный экономический университет РИНХ в 1999 году. Ранее он замещал должность директора департамента координации социально-экономического развития регионов в Минэкономразвития России, до этого - замещал должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области в сфере энергетики и тарифов, работал в различных энергокомпаниях.
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ЖКХНиколай ШульгиновРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Запорожская областьХерсонская область
 
 
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