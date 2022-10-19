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Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях миграционного кризиса - РИА Новости, 19.10.2022
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Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях миграционного кризиса
Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях миграционного кризиса - РИА Новости, 19.10.2022
Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях миграционного кризиса
Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:47
2022-10-19T17:44
россия
безопасность
николай патрушев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.На данный момент, по оценкам ООН, в мире насчитывается свыше 280 миллионов мигрантов. Ежегодно эта цифра значительно увеличивается. Еще 20 лет назад их количество было на 100 миллионов меньше."Совет безопасности Российской Федерации обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.Деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран, напомнил Патрушев. "В связи с ростом террористической угрозы только из Африки и Ближнего Востока в Европу и Азию за минувший год прибыли 28 миллионов беженцев", - отметил он.Изменилась ситуация в миграционной сфере и в России, констатировал Патрушев. Так, на фоне ослабления карантинных ограничений после пандемии коронавирусной инфекции в этом году на треть выросло число иностранцев, прибывших в Россию преимущественно с целью трудоустройства, добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20221019/migratsiya-1825137319.html
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россия, безопасность, николай патрушев
Россия, Безопасность, Николай Патрушев
15:47 19.10.2022 (обновлено: 17:44 19.10.2022)
 
Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях миграционного кризиса

Патрушев: Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях обострения миграционного кризиса

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
На данный момент, по оценкам ООН, в мире насчитывается свыше 280 миллионов мигрантов. Ежегодно эта цифра значительно увеличивается. Еще 20 лет назад их количество было на 100 миллионов меньше.
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Концепцию миграционной политики России изменят до конца года
"Совет безопасности Российской Федерации обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.
Деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран, напомнил Патрушев. "В связи с ростом террористической угрозы только из Африки и Ближнего Востока в Европу и Азию за минувший год прибыли 28 миллионов беженцев", - отметил он.
Изменилась ситуация в миграционной сфере и в России, констатировал Патрушев. Так, на фоне ослабления карантинных ограничений после пандемии коронавирусной инфекции в этом году на треть выросло число иностранцев, прибывших в Россию преимущественно с целью трудоустройства, добавил секретарь Совбеза.
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