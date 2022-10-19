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Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"

Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока" - РИА Новости, 19.10.2022

Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"

Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода "Турецкий поток", заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:09

2022-10-19T11:09

2022-10-19T12:01

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турецкий поток

мид венгрии

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петер сийярто

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нидерланды

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БУДАПЕШТ, 19 окт — РИА Новости. Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода "Турецкий поток", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Несколько недель назад была новость, что у компании — оператора "Турецкого потока", зарегистрированной в Нидерландах — отозвали экспортную лицензию. <...> Это не представляло непосредственной угрозы поставкам, но в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей. Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов <...> и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию", — сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.По словам министра, эту информацию также подтвердили в "Газпроме", а значит с этого момента работа трубопровода возобновиться в полном объеме.Сийярто напомнил, что "Турецкий поток" остается единственным маршрутом, по которому газ бесперебойно поступает в Европу. Он подчеркнул, что Будапешт считает инициативу Еврокомиссии о введении потолка цен на газ "опасной", поскольку она приведет к дефициту газа на рынке.Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

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Ольга Фомченкова

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