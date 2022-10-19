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Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока" - РИА Новости, 19.10.2022
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Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"
Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока" - РИА Новости, 19.10.2022
Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"
Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода "Турецкий поток", заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:09
2022-10-19T12:01
экономика
турецкий поток
мид венгрии
венгрия
голландия
петер сийярто
в мире
нидерланды
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БУДАПЕШТ, 19 окт — РИА Новости. Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода "Турецкий поток", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Несколько недель назад была новость, что у компании — оператора "Турецкого потока", зарегистрированной в Нидерландах — отозвали экспортную лицензию. &lt;...&gt; Это не представляло непосредственной угрозы поставкам, но в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей. Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов &lt;...&gt; и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию", — сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.По словам министра, эту информацию также подтвердили в "Газпроме", а значит с этого момента работа трубопровода возобновиться в полном объеме.Сийярто напомнил, что "Турецкий поток" остается единственным маршрутом, по которому газ бесперебойно поступает в Европу. Он подчеркнул, что Будапешт считает инициативу Еврокомиссии о введении потолка цен на газ "опасной", поскольку она приведет к дефициту газа на рынке.Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
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экономика, турецкий поток, мид венгрии, венгрия, голландия, петер сийярто, в мире, нидерланды, газпром, европа, россия, турция, природный газ
Экономика, Турецкий поток, МИД Венгрии, Венгрия, Голландия, Петер Сийярто, В мире, Нидерланды, Газпром, Европа, Россия, Турция, Природный газ
11:09 19.10.2022 (обновлено: 12:01 19.10.2022)
 
Нидерланды вернули лицензию оператору "Турецкого потока"

Глава МИД Венгрии Сийярто: Нидерланды вернули оператору "Турецкого потока" лицензию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, входящая в систему подачи газа на "Турецкий поток"
Компрессорная станция, входящая в систему подачи газа на Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция, входящая в систему подачи газа на "Турецкий поток". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 окт — РИА Новости. Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода "Турецкий поток", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Несколько недель назад была новость, что у компании — оператора "Турецкого потока", зарегистрированной в Нидерландах — отозвали экспортную лицензию. <...> Это не представляло непосредственной угрозы поставкам, но в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей. Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов <...> и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию", — сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.
По словам министра, эту информацию также подтвердили в "Газпроме", а значит с этого момента работа трубопровода возобновиться в полном объеме.
Сийярто напомнил, что "Турецкий поток" остается единственным маршрутом, по которому газ бесперебойно поступает в Европу. Он подчеркнул, что Будапешт считает инициативу Еврокомиссии о введении потолка цен на газ "опасной", поскольку она приведет к дефициту газа на рынке.
Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V. — сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.
Газопровод Турецкий поток
8 января 2020, 16:17Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
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ЭкономикаТурецкий потокМИД ВенгрииВенгрияГолландияПетер СийяртоВ миреНидерландыГазпромЕвропаРоссияТурцияПриродный газ
 
 
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