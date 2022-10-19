https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825169532.html
В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности
В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2022
В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности
В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:13
2022-10-19T17:13
2022-10-19T17:13
специальная военная операция на украине
общество
липецкая область
игорь артамонов
россия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая, сообщил губернатор Игорь Артамонов.На территории Липецкой области указом президента РФ введён уровень повышенной готовности."Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения – заблаговременно оповестим", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что власти приводят в порядок укрытия, обеспечивается безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений.Во вторник Артамонов проверил в Липецке состояние укрытий и подвалов в многоквартирных домах и социальных объектах. Те, которые были захламлены, глава региона поручил привести в порядок.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, липецкая область, игорь артамонов, россия, липецк
Специальная военная операция на Украине, Общество, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Липецк
В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области не планируют вводить ограничения на перемещение
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости.
В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая, сообщил
губернатор Игорь Артамонов.
На территории Липецкой области указом президента РФ введён уровень повышенной готовности.
"Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения – заблаговременно оповестим", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что власти приводят в порядок укрытия, обеспечивается безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений.
Во вторник Артамонов проверил в Липецке состояние укрытий и подвалов в многоквартирных домах и социальных объектах. Те, которые были захламлены, глава региона поручил привести в порядок.