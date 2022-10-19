https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825169532.html

В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности

В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2022

В Липецкой области прокомментировали введение уровня повышенной готовности

В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:13

2022-10-19T17:13

2022-10-19T17:13

специальная военная операция на украине

общество

липецкая область

игорь артамонов

россия

липецк

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая, сообщил губернатор Игорь Артамонов.На территории Липецкой области указом президента РФ введён уровень повышенной готовности."Вводить какие-либо ограничения, особенно связанные с перемещением, сегодня не планируем. Жизнь продолжается в прежнем ритме. В кратчайшие сроки проведем заседание оперативного штаба со всеми структурами. Если будут какие-то новые решения – заблаговременно оповестим", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что власти приводят в порядок укрытия, обеспечивается безопасность инфраструктурных объектов и социальных учреждений.Во вторник Артамонов проверил в Липецке состояние укрытий и подвалов в многоквартирных домах и социальных объектах. Те, которые были захламлены, глава региона поручил привести в порядок.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

липецкая область

россия

липецк

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Ольга Фомченкова

общество, липецкая область, игорь артамонов, россия, липецк