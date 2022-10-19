https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825066416.html
В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"
В Липецке открыли новый центр "Мои Документы" - РИА Новости, 19.10.2022
В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"
и. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:49
2022-10-19T11:49
2022-10-19T11:49
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572018645_0:69:3270:1908_1920x0_80_0_0_fb54109a1802bc7eab2b69f184a5f4f7.jpg
ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в новом центре десять окон, в штате – 14 сотрудников. Заявителям доступен полный перечень всех оказываемых государственных и муниципальных услуг, всего их – 397. Артамонов отметил, что в офисе разместилась вторая в городе точка офиса "Работа России",работают два окна. "МФЦ приходит в те районы, где есть спрос на эти услуги. Раньше в поселке Тракторостроителей был небольшой офис, мы получали жалобы от жителей. Теперь здесь появились современные офисы "Мои документы" и "Работа России". В банке центров занятости 25 тысяч вакансий, у нас большая программа переобучения. Думаю, это будет удобно тем, кто живёт в этом районе города. Люди могут получить консультации и оформить все необходимые документы", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825062781.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572018645_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6f16a067bb9641894a92629176b5f597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество