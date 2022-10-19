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В Липецке открыли новый центр "Мои Документы" - РИА Новости, 19.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825066416.html
В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"
В Липецке открыли новый центр "Мои Документы" - РИА Новости, 19.10.2022
В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"
и. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:49
2022-10-19T11:49
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в новом центре десять окон, в штате – 14 сотрудников. Заявителям доступен полный перечень всех оказываемых государственных и муниципальных услуг, всего их – 397. Артамонов отметил, что в офисе разместилась вторая в городе точка офиса "Работа России",работают два окна. "МФЦ приходит в те районы, где есть спрос на эти услуги. Раньше в поселке Тракторостроителей был небольшой офис, мы получали жалобы от жителей. Теперь здесь появились современные офисы "Мои документы" и "Работа России". В банке центров занятости 25 тысяч вакансий, у нас большая программа переобучения. Думаю, это будет удобно тем, кто живёт в этом районе города. Люди могут получить консультации и оформить все необходимые документы", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество
11:49 19.10.2022
 

В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Иванове
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в новом центре десять окон, в штате – 14 сотрудников. Заявителям доступен полный перечень всех оказываемых государственных и муниципальных услуг, всего их – 397.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
11:37Липецкая область
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Артамонов отметил, что в офисе разместилась вторая в городе точка офиса "Работа России",работают два окна.
"МФЦ приходит в те районы, где есть спрос на эти услуги. Раньше в поселке Тракторостроителей был небольшой офис, мы получали жалобы от жителей. Теперь здесь появились современные офисы "Мои документы" и "Работа России". В банке центров занятости 25 тысяч вакансий, у нас большая программа переобучения. Думаю, это будет удобно тем, кто живёт в этом районе города. Люди могут получить консультации и оформить все необходимые документы", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщество
 
 
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