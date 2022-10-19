https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825066416.html

В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"

В Липецке открыли новый центр "Мои Документы" - РИА Новости, 19.10.2022

В Липецке открыли новый центр "Мои Документы"

и. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:49

2022-10-19T11:49

2022-10-19T11:49

липецкая область

игорь артамонов

липецк

общество

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ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Новый офис госуслуг "Мои Документы" открылся в поселке Тракторостроителей города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, в новом центре десять окон, в штате – 14 сотрудников. Заявителям доступен полный перечень всех оказываемых государственных и муниципальных услуг, всего их – 397. Артамонов отметил, что в офисе разместилась вторая в городе точка офиса "Работа России",работают два окна. "МФЦ приходит в те районы, где есть спрос на эти услуги. Раньше в поселке Тракторостроителей был небольшой офис, мы получали жалобы от жителей. Теперь здесь появились современные офисы "Мои документы" и "Работа России". В банке центров занятости 25 тысяч вакансий, у нас большая программа переобучения. Думаю, это будет удобно тем, кто живёт в этом районе города. Люди могут получить консультации и оформить все необходимые документы", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825062781.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, общество