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В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта - РИА Новости, 19.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825062781.html
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта - РИА Новости, 19.10.2022
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта
Капитальный ремонт кинотеатра "Маяк" в Липецкепрактически завершен, на реконструкцию в рамках нацпроекта "Культура" быливыделены 78 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:37
2022-10-19T11:37
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт кинотеатра "Маяк" в Липецкепрактически завершен, на реконструкцию в рамках нацпроекта "Культура" быливыделены 78 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, здание готово на 97 процентов, в расположенной в здании детской школе уже проводятся занятия. "Сегодня это современная детская школа искусств. Здесь и танцуют, и поют, и рисуют, занимаются с молодежью. Радует, что молодые люди уже оценили пространство. Участники конкурса "Лидер Липецка" проходят здесь тренинг. Надеемся, "Маяк" станет центром притяжения для жителей", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что в кинотеатре были отремонтированы два зрительных зала, рассчитанные на 300 и 150 мест. Там будут проходить концерты, фестивали, тренинги и мастер-классы. А на втором этаже разместилась студия звукозаписи. Для нее закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Территория рядом с кинотеатром благоустроена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
11:37 19.10.2022
 

В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Города России. Липецк
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ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт кинотеатра "Маяк" в Липецкепрактически завершен, на реконструкцию в рамках нацпроекта "Культура" быливыделены 78 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, здание готово на 97 процентов, в расположенной в здании детской школе уже проводятся занятия.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:27Липецкая область
В Липецке благоустроят микрорайон в рамках нацпроекта
"Сегодня это современная детская школа искусств. Здесь и танцуют, и поют, и рисуют, занимаются с молодежью. Радует, что молодые люди уже оценили пространство. Участники конкурса "Лидер Липецка" проходят здесь тренинг. Надеемся, "Маяк" станет центром притяжения для жителей", - сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что в кинотеатре были отремонтированы два зрительных зала, рассчитанные на 300 и 150 мест. Там будут проходить концерты, фестивали, тренинги и мастер-классы. А на втором этаже разместилась студия звукозаписи. Для нее закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Территория рядом с кинотеатром благоустроена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Район расцветает, появляется все больше новых объектов. Будем переселять жителей из аварийного жилья, старые здания в ближайшие годы должны быть снесены и заново отстроены", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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