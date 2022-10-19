https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825062781.html
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта - РИА Новости, 19.10.2022
В Липецке реконструировали здание кинотеатра в рамках нацпроекта
Капитальный ремонт кинотеатра "Маяк" в Липецкепрактически завершен, на реконструкцию в рамках нацпроекта "Культура" быливыделены 78 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:37
2022-10-19T11:37
2022-10-19T11:37
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт кинотеатра "Маяк" в Липецкепрактически завершен, на реконструкцию в рамках нацпроекта "Культура" быливыделены 78 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, здание готово на 97 процентов, в расположенной в здании детской школе уже проводятся занятия. "Сегодня это современная детская школа искусств. Здесь и танцуют, и поют, и рисуют, занимаются с молодежью. Радует, что молодые люди уже оценили пространство. Участники конкурса "Лидер Липецка" проходят здесь тренинг. Надеемся, "Маяк" станет центром притяжения для жителей", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что в кинотеатре были отремонтированы два зрительных зала, рассчитанные на 300 и 150 мест. Там будут проходить концерты, фестивали, тренинги и мастер-классы. А на втором этаже разместилась студия звукозаписи. Для нее закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Территория рядом с кинотеатром благоустроена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
https://ria.ru/20221018/lipetsk-1824816743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт кинотеатра "Маяк" в Липецкепрактически завершен, на реконструкцию в рамках нацпроекта "Культура" быливыделены 78 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, здание готово на 97 процентов, в расположенной в здании детской школе уже проводятся занятия.
"Сегодня это современная детская школа искусств. Здесь и танцуют, и поют, и рисуют, занимаются с молодежью. Радует, что молодые люди уже оценили пространство. Участники конкурса "Лидер Липецка" проходят здесь тренинг. Надеемся, "Маяк" станет центром притяжения для жителей", - сказал Артамонов
.
Губернатор отметил, что в кинотеатре были отремонтированы два зрительных зала, рассчитанные на 300 и 150 мест. Там будут проходить концерты, фестивали, тренинги и мастер-классы. А на втором этаже разместилась студия звукозаписи. Для нее закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Территория рядом с кинотеатром благоустроена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Район расцветает, появляется все больше новых объектов. Будем переселять жителей из аварийного жилья, старые здания в ближайшие годы должны быть снесены и заново отстроены", - сказал Артамонов.