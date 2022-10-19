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Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12% - РИА Новости, 19.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221019/led-ekrany-1824986068.html
Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12%
Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12% - РИА Новости, 19.10.2022
Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12%
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T07:18
2022-10-19T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Компания за десять лет установила более 18 тысяч светодиодных устройств на различных объектах: стадионах, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, в зоопарке, на автомобильных магистралях, пешеходных зонах. Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Отмечается, что ежегодно HD Led Tech выпускает более 2,5 тысяч квадратных метров видеоэкранов. В компании сегодня трудятся 90 человек, в том числе 10 сотрудников - в отделе НИОКР."Ввиду того, что некоторые иностранные вендоры ушли с российского рынка, часть заказов размещается теперь на нашем производстве. В настоящее время мы наблюдаем эффект замещения импортной продукции нашей. Мы постоянно внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства. На все экраны устанавливается исключительно современное программное обеспечение собственной разработки. Благодаря этому клиенты могут настраивать контент, транслируемый на видеоэкранах, в любой момент из любой точки мира при помощи телефона, планшета или ноутбука", - отметил основатель компании Михаил Крючков.
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владислав овчинский, экономика, технологии, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Россия
07:18 19.10.2022
 

Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12%

© Фото : пресс-служба ДИПП Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
© Фото : пресс-служба ДИПП Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов
"Компания за десять лет установила более 18 тысяч светодиодных устройств на различных объектах: стадионах, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, в зоопарке, на автомобильных магистралях, пешеходных зонах. Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
© Фото : пресс-служба ДИПП Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов
Отмечается, что ежегодно HD Led Tech выпускает более 2,5 тысяч квадратных метров видеоэкранов. В компании сегодня трудятся 90 человек, в том числе 10 сотрудников - в отделе НИОКР.
"Ввиду того, что некоторые иностранные вендоры ушли с российского рынка, часть заказов размещается теперь на нашем производстве. В настоящее время мы наблюдаем эффект замещения импортной продукции нашей. Мы постоянно внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства. На все экраны устанавливается исключительно современное программное обеспечение собственной разработки. Благодаря этому клиенты могут настраивать контент, транслируемый на видеоэкранах, в любой момент из любой точки мира при помощи телефона, планшета или ноутбука", - отметил основатель компании Михаил Крючков.
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17 октября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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