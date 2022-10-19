https://ria.ru/20221019/led-ekrany-1824986068.html

Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12%

Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12% - РИА Новости, 19.10.2022

Московская компания нарастила выпуск LED-экранов на 12%

Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T07:18

2022-10-19T07:18

2022-10-19T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Столичная компания HD Led Tech с начала года на 12% увеличила производство LED-экранов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Компания за десять лет установила более 18 тысяч светодиодных устройств на различных объектах: стадионах, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, в зоопарке, на автомобильных магистралях, пешеходных зонах. Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Отмечается, что ежегодно HD Led Tech выпускает более 2,5 тысяч квадратных метров видеоэкранов. В компании сегодня трудятся 90 человек, в том числе 10 сотрудников - в отделе НИОКР."Ввиду того, что некоторые иностранные вендоры ушли с российского рынка, часть заказов размещается теперь на нашем производстве. В настоящее время мы наблюдаем эффект замещения импортной продукции нашей. Мы постоянно внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства. На все экраны устанавливается исключительно современное программное обеспечение собственной разработки. Благодаря этому клиенты могут настраивать контент, транслируемый на видеоэкранах, в любой момент из любой точки мира при помощи телефона, планшета или ноутбука", - отметил основатель компании Михаил Крючков.

https://ria.ru/20221017/innovatsii-1824382097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, россия