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В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов - РИА Новости, 19.10.2022
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В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов
В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов - РИА Новости, 19.10.2022
В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов
Программа трудовой мобилизации студентов стартовала в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:15
2022-10-19T13:46
общество
сергей цивилев
сибирская угольная энергетическая компания
распадская угольная компания
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 окт - РИА Новости. Программа трудовой мобилизации студентов стартовала в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева сообщалось, что студенты кузбасских вузов и ссузов займут места призванных в рамках частичной мобилизации работников предприятий.Уточняется, что на данный момент первые студенты уже направлены на предприятия."Кузбасс объединился для поддержки защитников Родины. Наши люди очень отзывчивые, и сегодня большую работу проводят различные общественные объединения для помощи нашим защитникам. А студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что координатором по взаимодействию между предприятиями и образовательными организациями Кузбасса стал Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Его сотрудники разработали электронный конструктор компетенций и образовательных программ под заказ работодателей. Предприятие любого профиля может пройти регистрацию на платформе, заполнить данные в личном кабинете в разделе "Организация" и перейти во вкладку "Подать заявку на подбор персонала".Уточняется, что на данный момент на электронную платформу уже поступило 34 заявки от предприятий региона: Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), агентства по управлению недвижимостью "АМК-Сибирь", компании-перевозчика "Сиб-Транзит", "Распадской угольной компании", Тайгинского водно-канализационного хозяйства, сельхозпредприятия "Усть-Сертинское", деревообрабатывающего производства "Берикуль", Топкинской районной больницы, строительной компании "СТГ-Сибирь" и других.На основе указанных в заявке требований к будущим работникам Центр опережающей профессиональной подготовки выберет подходящие кандидатуры студентов-старшекурсников и проведет их дополнительное обучение. При трудоустройстве учитывается близость проживания студента к предприятию, чтобы он не тратил много времени и средств на дорогу.
https://ria.ru/20221018/rgisi-1824798609.html
https://ria.ru/20221010/kuzbass-1822704539.html
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общество, сергей цивилев, сибирская угольная энергетическая компания, распадская угольная компания, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Сибирская угольная энергетическая компания, Распадская угольная компания, Кемеровская область
12:15 19.10.2022 (обновлено: 13:46 19.10.2022)
 
В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов

Власти Кузбасса сообщили о старте программы трудовой мобилизации студентов

© Fotolia / oroch2Вид на Кемерово
Вид на Кемерово - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Fotolia / oroch2
Вид на Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 окт - РИА Новости. Программа трудовой мобилизации студентов стартовала в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева сообщалось, что студенты кузбасских вузов и ссузов займут места призванных в рамках частичной мобилизации работников предприятий.
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Уточняется, что на данный момент первые студенты уже направлены на предприятия.
"Кузбасс объединился для поддержки защитников Родины. Наши люди очень отзывчивые, и сегодня большую работу проводят различные общественные объединения для помощи нашим защитникам. А студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что координатором по взаимодействию между предприятиями и образовательными организациями Кузбасса стал Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Его сотрудники разработали электронный конструктор компетенций и образовательных программ под заказ работодателей. Предприятие любого профиля может пройти регистрацию на платформе, заполнить данные в личном кабинете в разделе "Организация" и перейти во вкладку "Подать заявку на подбор персонала".
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Уточняется, что на данный момент на электронную платформу уже поступило 34 заявки от предприятий региона: Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), агентства по управлению недвижимостью "АМК-Сибирь", компании-перевозчика "Сиб-Транзит", "Распадской угольной компании", Тайгинского водно-канализационного хозяйства, сельхозпредприятия "Усть-Сертинское", деревообрабатывающего производства "Берикуль", Топкинской районной больницы, строительной компании "СТГ-Сибирь" и других.
На основе указанных в заявке требований к будущим работникам Центр опережающей профессиональной подготовки выберет подходящие кандидатуры студентов-старшекурсников и проведет их дополнительное обучение. При трудоустройстве учитывается близость проживания студента к предприятию, чтобы он не тратил много времени и средств на дорогу.
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