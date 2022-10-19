https://ria.ru/20221019/kurs-1825098613.html

Курс евро опустился ниже 60 рублей

Курс евро опустился ниже 60 рублей - РИА Новости, 19.10.2022

Курс евро опустился ниже 60 рублей

Рубль в ходе торгов усиливает рост: курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 10 октября, доллар торгуется у 61,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:55

2022-10-19T13:55

2022-10-19T14:05

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рубль в ходе торгов усиливает рост: курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 10 октября, доллар торгуется у 61,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 15 копеек, до 61,43 рубля, евро – на 71 копейку, до 60,04 рубля. Минутами ранее евро опускался ниже 60 рублей, до 59,99 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, евро, рубль, доллар, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, валюта, россия