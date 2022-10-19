https://ria.ru/20221019/kurs-1825098613.html
Курс евро опустился ниже 60 рублей
Курс евро опустился ниже 60 рублей - РИА Новости, 19.10.2022
Курс евро опустился ниже 60 рублей
Рубль в ходе торгов усиливает рост: курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 10 октября, доллар торгуется у 61,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:55
2022-10-19T13:55
2022-10-19T14:05
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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динамика курсов валют
курс рубля
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рубль в ходе торгов усиливает рост: курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 10 октября, доллар торгуется у 61,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 15 копеек, до 61,43 рубля, евро – на 71 копейку, до 60,04 рубля. Минутами ранее евро опускался ниже 60 рублей, до 59,99 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:55 19.10.2022 (обновлено: 14:05 19.10.2022)
Курс евро опустился ниже 60 рублей
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с 10 октября