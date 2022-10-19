https://ria.ru/20221019/kuban-1825161812.html

На Кубани создадут оперативный штаб

На Кубани создадут оперативный штаб - РИА Новости, 19.10.2022

На Кубани создадут оперативный штаб

В Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:52

2022-10-19T16:52

2022-10-19T16:58

политика

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131980/23/1319802315_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_521f7ad48b45420c58e2ae350f1b9642.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает Оперштаб региона."Для реализации мер, предусмотренных указом (президента РФ), будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Краснодарского края", - говорится в сообщении Оперштаба в Telegram-канале.В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.

https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825159655.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев