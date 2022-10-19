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На Кубани создадут оперативный штаб - РИА Новости, 19.10.2022
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На Кубани создадут оперативный штаб
На Кубани создадут оперативный штаб - РИА Новости, 19.10.2022
На Кубани создадут оперативный штаб
В Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:52
2022-10-19T16:58
политика
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает Оперштаб региона."Для реализации мер, предусмотренных указом (президента РФ), будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Краснодарского края", - говорится в сообщении Оперштаба в Telegram-канале.В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.
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россия
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политика, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев
Политика, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
16:52 19.10.2022 (обновлено: 16:58 19.10.2022)
 
На Кубани создадут оперативный штаб

В Краснодарском крае создадут оперативный штаб во исполнение указа Путина

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае во исполнение указа президента РФ о среднем уровне реагирования будет создан оперативный штаб, его возглавит губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает Оперштаб региона.
"Для реализации мер, предусмотренных указом (президента РФ), будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Краснодарского края", - говорится в сообщении Оперштаба в Telegram-канале.
В состав оперативного штаба также войдут представители МО РФ, представители органов публичной власти субъекта. Оперативный штаб будет принимать решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности.
Курск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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ПолитикаРоссияКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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