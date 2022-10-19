https://ria.ru/20221019/krym-1825184815.html

В Крыму не планируют вводить комендантский час

В Крыму не планируют вводить комендантский час - РИА Новости, 19.10.2022

В Крыму не планируют вводить комендантский час

В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:58

2022-10-19T17:58

2022-10-19T18:09

специальная военная операция на украине

республика крым

общество

сергей аксенов (политик)

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования", сообщает пресс-служба Кремля."Президент ввел в республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, общество, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр