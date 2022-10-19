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В Крыму не планируют вводить комендантский час - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/krym-1825184815.html
В Крыму не планируют вводить комендантский час
В Крыму не планируют вводить комендантский час - РИА Новости, 19.10.2022
В Крыму не планируют вводить комендантский час
В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:58
2022-10-19T18:09
специальная военная операция на украине
республика крым
общество
сергей аксенов (политик)
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования", сообщает пресс-служба Кремля."Президент ввел в республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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республика крым, общество, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Общество, Сергей Аксенов (политик), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:58 19.10.2022 (обновлено: 18:09 19.10.2022)
 
В Крыму не планируют вводить комендантский час

Аксенов не планирует вводить комендантский час и ограничивать перемещение по Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования", сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент ввел в республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:37
Процедура введения военного положения на отдельных территориях РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымОбществоСергей Аксенов (политик)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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