https://ria.ru/20221019/krym-1825184815.html
В Крыму не планируют вводить комендантский час
В Крыму не планируют вводить комендантский час - РИА Новости, 19.10.2022
В Крыму не планируют вводить комендантский час
В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:58
2022-10-19T17:58
2022-10-19T18:09
специальная военная операция на украине
республика крым
общество
сергей аксенов (политик)
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. В Крыму не планируется введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд из региона после указа президента о среднем уровне реагирования в регионе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования", сообщает пресс-служба Кремля."Президент ввел в республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, общество, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Общество, Сергей Аксенов (политик), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:58 19.10.2022 (обновлено: 18:09 19.10.2022)
В Крыму не планируют вводить комендантский час
Аксенов не планирует вводить комендантский час и ограничивать перемещение по Крыму