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МСБ получил свыше 21,5 млрд рублей по новой программе инвесткредитования - РИА Новости, 19.10.2022
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МСБ получил свыше 21,5 млрд рублей по новой программе инвесткредитования
МСБ получил свыше 21,5 млрд рублей по новой программе инвесткредитования - РИА Новости, 19.10.2022
МСБ получил свыше 21,5 млрд рублей по новой программе инвесткредитования
За полтора месяца действия совместной программы инвесткредитования Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП (КМСП) льготные кредиты по ней получили... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:18
2022-10-19T13:18
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. За полтора месяца действия совместной программы инвесткредитования Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП (КМСП) льготные кредиты по ней получили 212 компаний на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП."Новая льготная программа позволяет удовлетворить повышенный спрос со стороны бизнеса в кредитах для реализации инвестиционных проектов. Это вложение не только в новые производства и инфраструктуру, но и в увеличение числа рабочих мест, восстановление производственных цепочек, поиск и освоение новых рынков сбыта", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Глава корпорации отметил, что, понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, КМСП запустила на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса специальный сервис-помощник для ведения сделок именно по этой программе."Наши специалисты помогают предпринимателям "упаковать" проекты, а также консультируют по программе, требованиям к заемщикам, документам. Если есть подходящие проекты в регионах, то мы готовы их брать за руку и вести, помогая в том числе получать необходимое финансирование", - добавил Исаевич.На сегодняшний день на малый и микробизнес приходится 66% всех проектов, участвующих в программе. В десятку наиболее активных регионов вошли Московская, Новосибирская, Воронежская, Оренбургская, Калужская и Ярославская области, Санкт-Петербург и Москва, Пермский край и Удмуртская Республика. Среди компаний, обратившихся по новой инвестпрограмме больше всего компаний в обрабатывающем производстве - 150 компаний, еще 45 приходится на транспортировку и хранение, остальные компании реализуют проекты в гостиничном бизнесе.В частности, с использованием инвесткредитов начата реализация проекта производства сварочного оборудования в Нижегородской области, радиаторов – в Волгоградской, а в Саратовской области заработал проект по складированию и хранению зерна.Льготная программа инвесткредитования была запущена 25 августа, оператором выступает Корпорация МСП. Ее участниками могут стать производственные предприятия, а также компании из сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. Кредит на сумму от 50 миллионов рублей предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте КМСП. Программа позволяет привлечь финансирование под 2,5% годовых – среднему бизнесу и под 4% – малому и микробизнесу. Льготные ставки действительны в течение пяти лет, сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Общий объем программы на 2022 год составит до 50 миллиардов рублей.
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60
корпорация мсп, россия, александр исаевич
Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич
13:18 19.10.2022
 

МСБ получил свыше 21,5 млрд рублей по новой программе инвесткредитования

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. За полтора месяца действия совместной программы инвесткредитования Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП (КМСП) льготные кредиты по ней получили 212 компаний на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
"Новая льготная программа позволяет удовлетворить повышенный спрос со стороны бизнеса в кредитах для реализации инвестиционных проектов. Это вложение не только в новые производства и инфраструктуру, но и в увеличение числа рабочих мест, восстановление производственных цепочек, поиск и освоение новых рынков сбыта", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
Вчера, 10:31
МСП Банк выдал предпринимателям Удмуртии льготные кредиты на 199 млн рублей
Глава корпорации отметил, что, понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, КМСП запустила на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса специальный сервис-помощник для ведения сделок именно по этой программе.
"Наши специалисты помогают предпринимателям "упаковать" проекты, а также консультируют по программе, требованиям к заемщикам, документам. Если есть подходящие проекты в регионах, то мы готовы их брать за руку и вести, помогая в том числе получать необходимое финансирование", - добавил Исаевич.
На сегодняшний день на малый и микробизнес приходится 66% всех проектов, участвующих в программе. В десятку наиболее активных регионов вошли Московская, Новосибирская, Воронежская, Оренбургская, Калужская и Ярославская области, Санкт-Петербург и Москва, Пермский край и Удмуртская Республика. Среди компаний, обратившихся по новой инвестпрограмме больше всего компаний в обрабатывающем производстве - 150 компаний, еще 45 приходится на транспортировку и хранение, остальные компании реализуют проекты в гостиничном бизнесе.
Логотип корпорации МСП
14 октября, 12:25
На МСП.РФ для малого бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний
В частности, с использованием инвесткредитов начата реализация проекта производства сварочного оборудования в Нижегородской области, радиаторов – в Волгоградской, а в Саратовской области заработал проект по складированию и хранению зерна.
Льготная программа инвесткредитования была запущена 25 августа, оператором выступает Корпорация МСП. Ее участниками могут стать производственные предприятия, а также компании из сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. Кредит на сумму от 50 миллионов рублей предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте КМСП. Программа позволяет привлечь финансирование под 2,5% годовых – среднему бизнесу и под 4% – малому и микробизнесу. Льготные ставки действительны в течение пяти лет, сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Общий объем программы на 2022 год составит до 50 миллиардов рублей.
 
Корпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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