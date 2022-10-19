https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825093892.html

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции в составе комплексной терапии вирусного поражения легких "Амбервин... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:31

2022-10-19T13:31

2022-10-19T13:31

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции в составе комплексной терапии вирусного поражения легких "Амбервин Пульмо", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких", - говорится в инструкции к препарату.Препарат можно применять ингаляционно и внутримышечно, при этом использование его разрешено только в стационарах, уточняется в инструкции.Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность к действующему веществу, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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