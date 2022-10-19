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Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022
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Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2022
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19
Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции в составе комплексной терапии вирусного поражения легких "Амбервин... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:31
2022-10-19T13:31
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции в составе комплексной терапии вирусного поражения легких "Амбервин Пульмо", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких", - говорится в инструкции к препарату.Препарат можно применять ингаляционно и внутримышечно, при этом использование его разрешено только в стационарах, уточняется в инструкции.Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность к действующему веществу, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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13:31 19.10.2022
 
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал препарат "Амбервин Пульмо" для лечения COVID-19

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения России в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения России в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения России в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции в составе комплексной терапии вирусного поражения легких "Амбервин Пульмо", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких", - говорится в инструкции к препарату.
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Препарат можно применять ингаляционно и внутримышечно, при этом использование его разрешено только в стационарах, уточняется в инструкции.
Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность к действующему веществу, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.
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