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Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире - РИА Новости, 19.10.2022
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Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире
Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире - РИА Новости, 19.10.2022
Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире
Китай стал одной из самых безопасных стран в мире, заявил замминистра общественной безопасности КНР Сюй Ганьлу на 3-й пресс-конференции в ходе XX съезда КПК. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:53
2022-10-19T16:53
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 19 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стал одной из самых безопасных стран в мире, заявил замминистра общественной безопасности КНР Сюй Ганьлу на 3-й пресс-конференции в ходе XX съезда КПК.Согласно опросу Государственного статистического управления, к 2021 году число жителей страны, чувствующих себя безопасно, возросло до 98,6%, это на 11% больше, чем в 2012 году. С XVIII съезда КПК органы общественной безопасности страны активно участвуют в построении правового Китая, что способствует укреплению национальной безопасности и социальной стабильности. "Принятые в рамках этих усилий комплексные меры значительно улучшили жизнь людей", - сказал Сюй Ганьлу.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
16:53 19.10.2022
 

Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Пекине
Люди на одной из улиц в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стал одной из самых безопасных стран в мире, заявил замминистра общественной безопасности КНР Сюй Ганьлу на 3-й пресс-конференции в ходе XX съезда КПК.
Согласно опросу Государственного статистического управления, к 2021 году число жителей страны, чувствующих себя безопасно, возросло до 98,6%, это на 11% больше, чем в 2012 году. С XVIII съезда КПК органы общественной безопасности страны активно участвуют в построении правового Китая, что способствует укреплению национальной безопасности и социальной стабильности. "Принятые в рамках этих усилий комплексные меры значительно улучшили жизнь людей", - сказал Сюй Ганьлу.
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