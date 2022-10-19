https://ria.ru/20221019/kitay-1825161274.html
Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире
Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире - РИА Новости, 19.10.2022
Чиновник: Китай стал одной из самых безопасных стран в мире
Китай стал одной из самых безопасных стран в мире, заявил замминистра общественной безопасности КНР Сюй Ганьлу на 3-й пресс-конференции в ходе XX съезда КПК. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:53
2022-10-19T16:53
2022-10-19T16:53
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 19 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стал одной из самых безопасных стран в мире, заявил замминистра общественной безопасности КНР Сюй Ганьлу на 3-й пресс-конференции в ходе XX съезда КПК.Согласно опросу Государственного статистического управления, к 2021 году число жителей страны, чувствующих себя безопасно, возросло до 98,6%, это на 11% больше, чем в 2012 году. С XVIII съезда КПК органы общественной безопасности страны активно участвуют в построении правового Китая, что способствует укреплению национальной безопасности и социальной стабильности. "Принятые в рамках этих усилий комплексные меры значительно улучшили жизнь людей", - сказал Сюй Ганьлу.
https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Россия-Китай: Главное, Китай