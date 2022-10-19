https://ria.ru/20221019/kholera-1825105048.html

В Ливане число случаев заражения холерой выросло до 169

В Ливане число случаев заражения холерой выросло до 169 - РИА Новости, 19.10.2022

В Ливане число случаев заражения холерой выросло до 169

Ливанские медики зарегистрировали 80 новых случаев заражения холерой на территории страны за минувшие два дня, общее число заболевших выросло до 169, заявил... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:18

2022-10-19T14:18

2022-10-19T14:18

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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Ливанские медики зарегистрировали 80 новых случаев заражения холерой на территории страны за минувшие два дня, общее число заболевших выросло до 169, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас аль-Абъяд на пресс-конференции в среду."Зарегистрировано 80 новых случаев заражения холерой за последние 48 часов, общее число заражений возросло до 169", - сказал министр. С начала вспышки холеры в Ливане скончались пятеро заболевших.По его словам, темпы распространения болезни высокие, при этом около 70% новых случаев заражения приходится на проживающих в Ливане сирийских беженцев. В качестве основной причины случаев летального исхода министр назвал запоздалое обращение заболевших к врачам.Согласно данным минздрава, главным очагом заражения остается провинция Аккар на севере страны, где в начале октября был зарегистрирован первый случай холеры за почти 30-летний период."Заражение источников воды в ряде районов - главный фактор, провоцирующий распространение холеры", - отметил глава ведомства.Также инфекция переносится путем заражения сельхозпродукции и через контакты с заболевшими.Ранее в октябре минздрав Ливана информировал о первом за почти 30 лет случае заболевания холерой. На прошлой неделе медики объявили о первом случае смерти пациента.В соседней Сирии холера бушует уже больше месяца. По официальным данным минздрава САР, зарегистрированы более 800 случаев, скончались более 40 человек.

https://ria.ru/20221011/kholera-1823254521.html

https://ria.ru/20221013/zdorove-1823557455.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, ливан, сирия, холера