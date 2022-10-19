Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/khimoruzhie-1825211178.html
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия - РИА Новости, 19.10.2022
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
Россия призывает США последовать ее примеру и уничтожить свой арсенал химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:28
2022-10-19T19:28
в мире
сша
россия
оон
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
ООН, 19 окт - РИА Новости. Россия призывает США последовать ее примеру и уничтожить свой арсенал химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.Первый комитет занимается вопросами разоружения."РФ добросовестно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ", – сказал Воронцов.
https://ria.ru/20220816/khimoruzhie-1809913879.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, оон, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, ООН, Организация по запрещению химического оружия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:28 19.10.2022
 
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия

В МИД призвали США последовать примеру России и уничтожить арсенал химоружия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 окт - РИА Новости. Россия призывает США последовать ее примеру и уничтожить свой арсенал химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Первый комитет занимается вопросами разоружения.
"РФ добросовестно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ", – сказал Воронцов.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:26Специальная военная операция на Украине
Шойгу опроверг утверждения о возможном применении химоружия на Украине
 
В миреСШАРоссияООНОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала