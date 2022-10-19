https://ria.ru/20221019/khimoruzhie-1825211178.html
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия - РИА Новости, 19.10.2022
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
Россия призывает США последовать ее примеру и уничтожить свой арсенал химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:28
2022-10-19T19:28
2022-10-19T19:28
в мире
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организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 19 окт - РИА Новости. Россия призывает США последовать ее примеру и уничтожить свой арсенал химического оружия, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.Первый комитет занимается вопросами разоружения."РФ добросовестно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, у которых имеются все финансовые и технологические возможности для скорейшей ликвидации остающихся запасов отравляющих веществ", – сказал Воронцов.
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в мире, сша, россия, оон, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, ООН, Организация по запрещению химического оружия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД призвали США уничтожить арсенал химоружия
В МИД призвали США последовать примеру России и уничтожить арсенал химоружия