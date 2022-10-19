https://ria.ru/20221019/kazan-1825065549.html
В Казани школы вновь получили сообщения о минировании
В Казани школы вновь получили сообщения о минировании - РИА Новости, 19.10.2022
В Казани школы вновь получили сообщения о минировании
Многие школы Казани в среду вновь получили на электронную почту сообщения с угрозами, проводятся проверки, информирует мэрия города в официальном... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:46
2022-10-19T11:46
2022-10-19T12:08
происшествия
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Многие школы Казани в среду вновь получили на электронную почту сообщения с угрозами, проводятся проверки, информирует мэрия города в официальном Telegram-канале."Очень многие школы, гимназии, лицеи получили сегодня сообщения с угрозами. Руководство школ действует по инструкции. Руководители остальных образовательных учреждений проверяют электронные почты на наличие угроз", - говорится в сообщении.Мэрия просит родителей с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов.Предыдущая серия угроз поступила в школы города на прошлой неделе. В текущем году сообщения о "минированиях" в разные учебные заведения Казани поступали также в феврале, марте, апреле.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221017/minirovanie-1824522190.html
https://ria.ru/20221019/sud-1825042978.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
11:46 19.10.2022 (обновлено: 12:08 19.10.2022)
В Казани школы вновь получили сообщения о минировании
В Казани школы получили на электронную почту сообщения с угрозами минирования