https://ria.ru/20221019/kazan-1825065549.html

В Казани школы вновь получили сообщения о минировании

В Казани школы вновь получили сообщения о минировании - РИА Новости, 19.10.2022

В Казани школы вновь получили сообщения о минировании

Многие школы Казани в среду вновь получили на электронную почту сообщения с угрозами, проводятся проверки, информирует мэрия города в официальном... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:46

2022-10-19T11:46

2022-10-19T12:08

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россия

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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Многие школы Казани в среду вновь получили на электронную почту сообщения с угрозами, проводятся проверки, информирует мэрия города в официальном Telegram-канале."Очень многие школы, гимназии, лицеи получили сегодня сообщения с угрозами. Руководство школ действует по инструкции. Руководители остальных образовательных учреждений проверяют электронные почты на наличие угроз", - говорится в сообщении.Мэрия просит родителей с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов.Предыдущая серия угроз поступила в школы города на прошлой неделе. В текущем году сообщения о "минированиях" в разные учебные заведения Казани поступали также в феврале, марте, апреле.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221017/minirovanie-1824522190.html

https://ria.ru/20221019/sud-1825042978.html

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происшествия, казань, россия