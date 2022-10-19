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Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов
Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов - РИА Новости, 19.10.2022
Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов
Мать одной из дочерей Джорджа Флойда Рокси Вашингтон подала иск на 250 миллионов долларов на Канье Уэста, пишет Daily Mail. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:29
2022-10-19T14:29
2022-10-19T14:41
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мать одной из дочерей Джорджа Флойда Рокси Вашингтон подала иск на 250 миллионов долларов на Канье Уэста, пишет Daily Mail. Она уверена, что рэпер сделал ложное заявление о смерти мужчины ради продвижения своих брендов. Адвокат, представляющий семью Флойда, утверждает: комментарий травмировал дочь покойного. Канье "создает для нее небезопасную и нездоровую среду", отметил юрист. "Некоторые слова имеют последствия, и господин Уэст будет должен это понять", — Daily Mail цитирует пресс-релиз адвокатской компании. В ходе записи подкаста музыкант заявил, что причина смерти Джорджа Флойда — запрещенные вещества, а не действия полицейского, превысившего полномочия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, звезды, канье уэст, джордж флойд
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Канье Уэст, Джордж Флойд
14:29 19.10.2022 (обновлено: 14:41 19.10.2022)
Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов
Семья Флойда подала иск на 250 миллионов на Уэста из-за его слов о смерти мужчины