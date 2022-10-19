https://ria.ru/20221019/kanye-1825073961.html

Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов

Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов - РИА Новости, 19.10.2022

Семья Джорджа Флойда хочет отсудить у Канье Уэста 250 миллионов долларов

Мать одной из дочерей Джорджа Флойда Рокси Вашингтон подала иск на 250 миллионов долларов на Канье Уэста, пишет Daily Mail. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:29

2022-10-19T14:29

2022-10-19T14:41

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мать одной из дочерей Джорджа Флойда Рокси Вашингтон подала иск на 250 миллионов долларов на Канье Уэста, пишет Daily Mail. Она уверена, что рэпер сделал ложное заявление о смерти мужчины ради продвижения своих брендов. Адвокат, представляющий семью Флойда, утверждает: комментарий травмировал дочь покойного. Канье "создает для нее небезопасную и нездоровую среду", отметил юрист. "Некоторые слова имеют последствия, и господин Уэст будет должен это понять", — Daily Mail цитирует пресс-релиз адвокатской компании. В ходе записи подкаста музыкант заявил, что причина смерти Джорджа Флойда — запрещенные вещества, а не действия полицейского, превысившего полномочия.

https://ria.ru/20221018/balenciaga-1824858647.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, канье уэст, джордж флойд