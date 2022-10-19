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Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности
Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2022
Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности
Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:23
2022-10-19T17:26
специальная военная операция на украине
общество
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких ограничений не вводится.Указом президента РФ в Калужской области введен уровень повышенной готовности."Обеспечим все необходимые меры безопасности для людей, территории, важных объектов. Поставил задачу о создании в регионе оперативного штаба. При этом ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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общество, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Общество, Калужская область, Владислав Шапша
17:23 19.10.2022 (обновлено: 17:26 19.10.2022)
 
Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности

Губернатор Шапша: ситуация в Калужской области спокойная, никаких ограничений не вводится

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких ограничений не вводится.
Указом президента РФ в Калужской области введен уровень повышенной готовности.
"Обеспечим все необходимые меры безопасности для людей, территории, важных объектов. Поставил задачу о создании в регионе оперативного штаба. При этом ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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