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Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности
Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2022
Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности
Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:23
2022-10-19T17:23
2022-10-19T17:26
специальная военная операция на украине
общество
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких ограничений не вводится.Указом президента РФ в Калужской области введен уровень повышенной готовности."Обеспечим все необходимые меры безопасности для людей, территории, важных объектов. Поставил задачу о создании в регионе оперативного штаба. При этом ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Общество, Калужская область, Владислав Шапша
17:23 19.10.2022 (обновлено: 17:26 19.10.2022)
Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности
Губернатор Шапша: ситуация в Калужской области спокойная, никаких ограничений не вводится