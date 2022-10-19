https://ria.ru/20221019/kaluga-1825173457.html

Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности

Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности - РИА Новости, 19.10.2022

Калужский губернатор прокомментировал введение уровня повышенной готовности

Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:23

2022-10-19T17:23

2022-10-19T17:26

специальная военная операция на украине

общество

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша после указа президента РФ об уровне повышенной готовности в регионе сообщил, что ситуация в области спокойная, никаких ограничений не вводится.Указом президента РФ в Калужской области введен уровень повышенной готовности."Обеспечим все необходимые меры безопасности для людей, территории, важных объектов. Поставил задачу о создании в регионе оперативного штаба. При этом ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221019/rossiya-1825123368.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калужская область, владислав шапша