https://ria.ru/20221019/kadyrov-1825187740.html
Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах
Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022
Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых в среду президентом решений одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:08
2022-10-19T18:08
2022-10-19T18:15
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых в среду президентом решений одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по украинским центрам принятия решений, а стереть их с лица земли."Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что безопасность России должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями. По его мнению, дополнительные полномочия глав в этом деле помогут, если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с четверга, 20 октября, и наделении глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Речь о защите критически важных объектов, поддержании общественного порядка, повышении устойчивости экономики, промышленности и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825097994.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825174096.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Украина
18:08 19.10.2022 (обновлено: 18:15 19.10.2022)
Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах
Кадыров: если пуля полетит в сторону России, нужно стереть центры принятия решений Украины