https://ria.ru/20221019/kadyrov-1825187740.html

Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах

Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах - РИА Новости, 19.10.2022

Кадыров поддержал решение о введении военного положения в новых регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых в среду президентом решений одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:08

2022-10-19T18:08

2022-10-19T18:15

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых в среду президентом решений одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по украинским центрам принятия решений, а стереть их с лица земли."Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он отметил, что безопасность России должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями. По его мнению, дополнительные полномочия глав в этом деле помогут, если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с четверга, 20 октября, и наделении глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Речь о защите критически важных объектов, поддержании общественного порядка, повышении устойчивости экономики, промышленности и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825097994.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825174096.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, украина