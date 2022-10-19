https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html

Пьяный житель Бурятии изнасиловал дочь и обстрелял полицейских

Пьяный житель Бурятии изнасиловал дочь и обстрелял полицейских - РИА Новости, 19.10.2022

Пьяный житель Бурятии изнасиловал дочь и обстрелял полицейских

Житель Бурятии обвиняется в том, что изнасиловал дочь, а затем стрелял из ружья в прибывших на место преступления полицейских, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:52

2022-10-19T09:52

2022-10-19T09:52

происшествия

россия

закаменский район

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Бурятии обвиняется в том, что изнасиловал дочь, а затем стрелял из ружья в прибывших на место преступления полицейских, сообщает СУСК РФ по республике."Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Бурятия расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 17 октября житель небольшого улуса в Закаменском районе Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал дочку. Девочка позвонила в полицию. Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, обвиняемый открыл стрельбу из охотничьего ружья."Произвел выстрел внутри дома, затем вышел во двор и стал целиться в полицейских. При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники открыли огонь по конечностям обвиняемого, причинив ему ранения бедра. После этого мужчина был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По данным СК, во время допроса он признал вину и подробно рассказал о содеянном. В настоящее время мужчина он находится в больнице под охраной полиции, решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772872046.html

https://ria.ru/20220828/zaderzhanie-1812647218.html

россия

закаменский район

республика бурятия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, закаменский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)