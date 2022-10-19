Пьяный житель Бурятии изнасиловал дочь и обстрелял полицейских
Пьяный житель Бурятии изнасиловал дочь, открыл огонь по полицейским и попал в больницу
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Бурятии обвиняется в том, что изнасиловал дочь, а затем стрелял из ружья в прибывших на место преступления полицейских, сообщает СУСК РФ по республике.
"Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Бурятия расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которому на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 17 октября житель небольшого улуса в Закаменском районе Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал дочку. Девочка позвонила в полицию. Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, обвиняемый открыл стрельбу из охотничьего ружья.
"Произвел выстрел внутри дома, затем вышел во двор и стал целиться в полицейских. При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники открыли огонь по конечностям обвиняемого, причинив ему ранения бедра. После этого мужчина был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным СК, во время допроса он признал вину и подробно рассказал о содеянном. В настоящее время мужчина он находится в больнице под охраной полиции, решается вопрос о его аресте.