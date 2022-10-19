https://ria.ru/20221019/izhevsk-1825077800.html
МВД после трагедии в Ижевске намерено получать сведения от психдиспансеров
МВД после трагедии в Ижевске намерено получать сведения от психдиспансеров - РИА Новости, 19.10.2022
МВД после трагедии в Ижевске намерено получать сведения от психдиспансеров
Полиция считает необходимым регулярно получать от психдиспансеров информацию о психически больных, сообщил в среду глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:28
2022-10-19T12:28
2022-10-19T12:28
здоровье - общество
владимир колокольцев
николай патрушев
россия
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госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Полиция считает необходимым регулярно получать от психдиспансеров информацию о психически больных, сообщил в среду глава МВД России Владимир Колокольцев.По словам министра, это позволит выявлять тех, кто может готовить какие-то нападения. При этом Колокольцев отметил, что медики не поддерживают такое предложение полиции, считая, что это будет разглашением врачебной тайны."Мы настаиваем, может быть, даже на законодательном уровне принять решение о том, что в отношении психически больных граждан ОВД должны быть извещены заранее", - сказал Колокольцев, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Госдуме.Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, уже взрослый мужчина, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки были ранены, среди них тоже в основном дети. Напавший на школу Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Ранее о необходимости усилить меры безопасности общеобразовательных учреждений на фоне нападения на школу в Ижевске заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В частности, речь шла о необходимости взять на контроль людей "с явными психическими отклонениями".
https://ria.ru/20221001/nagrada-1820831373.html
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здоровье - общество, владимир колокольцев, николай патрушев, россия, ижевск, госдума рф, происшествия
Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Николай Патрушев, Россия, Ижевск, Госдума РФ, Происшествия
МВД после трагедии в Ижевске намерено получать сведения от психдиспансеров
Колокольцев: МВД считает необходимым регулярно получать информацию о психически больных