https://ria.ru/20221019/infrastruktura-1825203881.html

Туринфраструктура юга России работает в обычном режиме, заявила Догузова

Туринфраструктура юга России работает в обычном режиме, заявила Догузова - РИА Новости, 19.10.2022

Туринфраструктура юга России работает в обычном режиме, заявила Догузова

Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края продолжает работать в обычном режиме, никаких ограничений нет, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:58

2022-10-19T18:58

2022-10-19T19:10

туризм

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краснодарский край

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура Крыма и Краснодарского края продолжает работать в обычном режиме, никаких ограничений нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Получаю много вопросов по поводу туристических поездок в наши популярные южные регионы – Крым и Краснодарский край. На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", - написала Догузова в своем канале в Telegram."Поэтому, если вы уже находитесь в этих регионах – можно продолжать свой отдых в плановом режиме. Если вы только планируете поездку в эти регионы – то на текущий момент никаких новых ограничений на поездки в Крым и Краснодарский край нет", - добавила она.Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. По данным оперштаба Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.

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новости - туризм, краснодарский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, зарина догузова, россия, владимир путин