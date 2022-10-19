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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9 процента - РИА Новости, 19.10.2022
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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9 процента
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9 процента - РИА Новости, 19.10.2022
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:04
2022-10-19T12:17
экономика
евростат
цены на нефть
эстония
латвия
литва
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Предварительная оценка показывала ускорение до 10%.Тем не менее, таким образом окончательный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3,4% годовых.А только за сентябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее, как и показывала предварительная оценка.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (24,1%), Латвии (22%) и Литве (22,5%), самая низкая - во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).
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экономика, евростат, цены на нефть, эстония, латвия, литва
Экономика, Евростат, Цены на нефть, Эстония, Латвия, Литва
12:04 19.10.2022 (обновлено: 12:17 19.10.2022)
 
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,9 процента

Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 9,9 процента, с 9,1 в августе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Предварительная оценка показывала ускорение до 10%.
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Тем не менее, таким образом окончательный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3,4% годовых.
А только за сентябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее, как и показывала предварительная оценка.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Эстонии (24,1%), Латвии (22%) и Литве (22,5%), самая низкая - во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).
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