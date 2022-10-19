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ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/gosduma-1825126755.html
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах - РИА Новости, 19.10.2022
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах
Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:27
2022-10-19T18:03
россия
госдума рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
александр жуков
луганская народная республика
донецкая народная республика
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20221019/stremousov-1825128294.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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россия, госдума рф, владимир путин, александр жуков, луганская народная республика, донецкая народная республика, вячеслав володин, запорожская область, херсонская область , введение военного положения на новых территориях россии
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Александр Жуков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Запорожская область, Херсонская область , Введение военного положения на новых территориях России
15:27 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
 
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах

Госдума получила уведомление президента о введении военного положения в четырех субъектах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"В адрес Государственной Думы и председателя (Вячеслава Володина) поступило письмо президента РФ (о введении военного положения в четырех субъектах РФ)", - сообщил Жуков в ходе пленарного заседания в среду.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:30Специальная военная операция на Украине
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