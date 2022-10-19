https://ria.ru/20221019/gosduma-1825126755.html
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах - РИА Новости, 19.10.2022
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах
Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:27
2022-10-19T15:27
2022-10-19T18:03
россия
госдума рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
александр жуков
луганская народная республика
донецкая народная республика
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20221019/stremousov-1825128294.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Александр Жуков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Запорожская область, Херсонская область , Введение военного положения на новых территориях России
15:27 19.10.2022 (обновлено: 18:03 19.10.2022)
ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах
Госдума получила уведомление президента о введении военного положения в четырех субъектах