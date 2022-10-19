https://ria.ru/20221019/gosduma-1825126755.html

ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах

ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах - РИА Новости, 19.10.2022

ГД получила уведомление о введении военного положения в четырех субъектах

Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:27

2022-10-19T15:27

2022-10-19T18:03

россия

госдума рф

владимир путин

специальная военная операция на украине

александр жуков

луганская народная республика

донецкая народная республика

вячеслав володин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Государственная Дума получила уведомление от президента РФ о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20221019/stremousov-1825128294.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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