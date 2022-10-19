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С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков

С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 19.10.2022

С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков

Всех горняков с обесточенной из-за обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:37

2022-10-19T18:37

2022-10-19T18:59

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

жкх

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 17.50 всех горняков шахты имени А.А. Скочинского, обесточенной в результате обстрела, подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее минугля ДНР сообщило, что шахта имени Скочинского обесточена из-за обстрела украинскими войсками, в горных выработках предприятия находятся 67 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, жкх