https://ria.ru/20221019/gornyaki-1825199211.html
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков - РИА Новости, 19.10.2022
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков
Всех горняков с обесточенной из-за обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T18:37
2022-10-19T18:37
2022-10-19T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
жкх
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Всех горняков с обесточенной из-за обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике подняли на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 17.50 всех горняков шахты имени А.А. Скочинского, обесточенной в результате обстрела, подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее минугля ДНР сообщило, что шахта имени Скочинского обесточена из-за обстрела украинскими войсками, в горных выработках предприятия находятся 67 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР, ЖКХ
18:37 19.10.2022 (обновлено: 18:59 19.10.2022)
С обесточенной шахты имени Скочинского в ДНР подняли всех горняков
Минугля ДНР: с обесточенной из-за обстрелов шахты имени Скочинского подняли всех горняков