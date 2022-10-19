https://ria.ru/20221019/gaz-1825160021.html

Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF

Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF - РИА Новости, 19.10.2022

Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF

Не все страны Евросоюза поддерживают предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ограничений цен на "голубое топливо" на хабе TTF, сказал журналистам чиновник в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:46

2022-10-19T16:46

2022-10-19T16:46

экономика

евросоюз

еврокомиссия

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Не все страны Евросоюза поддерживают предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ограничений цен на "голубое топливо" на хабе TTF, сказал журналистам чиновник в ЕС.Еврокомиссия накануне предложила создать временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ в рамках TTF с динамическим лимитом стоимости газа. Эти предложения теперь должны рассмотреть и согласовать страны Евросоюза."Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового - ред.) коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают", - сказал он.

https://ria.ru/20221018/gaz-1824916811.html

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экономика, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть