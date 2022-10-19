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Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF - РИА Новости, 19.10.2022
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Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF
Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF - РИА Новости, 19.10.2022
Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF
Не все страны Евросоюза поддерживают предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ограничений цен на "голубое топливо" на хабе TTF, сказал журналистам чиновник в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:46
2022-10-19T16:46
экономика
евросоюз
еврокомиссия
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Не все страны Евросоюза поддерживают предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ограничений цен на "голубое топливо" на хабе TTF, сказал журналистам чиновник в ЕС.Еврокомиссия накануне предложила создать временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ в рамках TTF с динамическим лимитом стоимости газа. Эти предложения теперь должны рассмотреть и согласовать страны Евросоюза."Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового - ред.) коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают", - сказал он.
https://ria.ru/20221018/gaz-1824916811.html
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Цены на нефть
16:46 19.10.2022
 
Чиновник: не все в ЕС поддерживают введение лимита цен на газ на хабе TTF

Чиновник: не все в ЕС поддерживают предложение ЕК о введении лимита цен на газ на хабе TTF

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газовый хаб. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Не все страны Евросоюза поддерживают предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении ограничений цен на "голубое топливо" на хабе TTF, сказал журналистам чиновник в ЕС.
Еврокомиссия накануне предложила создать временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ в рамках TTF с динамическим лимитом стоимости газа. Эти предложения теперь должны рассмотреть и согласовать страны Евросоюза.
"Что касается механизма коррекции рынка, или (ценового - ред.) коридора, есть страны, которые поддерживают, а есть те, что не поддерживают", - сказал он.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 16:44
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ЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссияЦены на нефть
 
 
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