21:11 19.10.2022 (обновлено: 21:14 19.10.2022)
Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции
Коалиция левых сил и фракция Ле Пен хотят вынести вотум недоверия правительству Франции
Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), а также фракция крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте вынесут на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству Франции.
Первые о намерении поднять вопрос о доверии правительству Франции заговорили в коалиции левых сил.
"Каждый второй француз не согласен с использованием статьи 49.3 (статья французской конституции, позволяющая принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента - ред.). Мы хотим заявить, что мы выступаем против такого метода…Мы не можем управлять Францией из-за статьи 49.3, поэтому Nupes планирует вынести вотум недоверия правительству", - заявила глава фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" во французском парламенте Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.
О намерении вынести вотум недоверия правительству заявила также лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Я от имени парламентской группы "Национального объединения" также вынесу вотум недоверия правительству", - написала она в своем аккаунте в Twitter.
Вопрос о вотуме недоверия кабмину возник после того, как в среду премьер-министр Франции Элизабет Борн решила принять бюджет на 2023 год без обсуждения и голосования парламентом.
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