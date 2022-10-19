https://ria.ru/20221019/frantsiya-1825228102.html

Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции

Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции - РИА Новости, 19.10.2022

Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции

Коалиция левых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), а также фракция крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T21:11

2022-10-19T21:11

2022-10-19T21:14

в мире

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), а также фракция крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте вынесут на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству Франции.Первые о намерении поднять вопрос о доверии правительству Франции заговорили в коалиции левых сил.О намерении вынести вотум недоверия правительству заявила также лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Я от имени парламентской группы "Национального объединения" также вынесу вотум недоверия правительству", - написала она в своем аккаунте в Twitter.Вопрос о вотуме недоверия кабмину возник после того, как в среду премьер-министр Франции Элизабет Борн решила принять бюджет на 2023 год без обсуждения и голосования парламентом.

https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823219777.html

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в мире, марин ле пен, элизабет борн, франция