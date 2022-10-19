Рейтинг@Mail.ru
Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/frantsiya-1825228102.html
Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции
Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции - РИА Новости, 19.10.2022
Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции
Коалиция левых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), а также фракция крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T21:11
2022-10-19T21:14
в мире
марин ле пен
элизабет борн
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd828ea3df0c7e5bd8bf0c8ea840e503.jpg
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), а также фракция крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте вынесут на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству Франции.Первые о намерении поднять вопрос о доверии правительству Франции заговорили в коалиции левых сил.О намерении вынести вотум недоверия правительству заявила также лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Я от имени парламентской группы "Национального объединения" также вынесу вотум недоверия правительству", - написала она в своем аккаунте в Twitter.Вопрос о вотуме недоверия кабмину возник после того, как в среду премьер-министр Франции Элизабет Борн решила принять бюджет на 2023 год без обсуждения и голосования парламентом.
https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823219777.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e331d54b149678f0226ce63c2fa0903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, элизабет борн, франция
В мире, Марин Ле Пен, Элизабет Борн, Франция
21:11 19.10.2022 (обновлено: 21:14 19.10.2022)
 
Коалиция левых сил планирует вынести вотум недоверия правительству Франции

Коалиция левых сил и фракция Ле Пен хотят вынести вотум недоверия правительству Франции

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание Бурбонского дворца в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), а также фракция крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте вынесут на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству Франции.
Первые о намерении поднять вопрос о доверии правительству Франции заговорили в коалиции левых сил.
"Каждый второй француз не согласен с использованием статьи 49.3 (статья французской конституции, позволяющая принимать законопроекты без обсуждения и голосования парламента - ред.). Мы хотим заявить, что мы выступаем против такого метода…Мы не можем управлять Францией из-за статьи 49.3, поэтому Nupes планирует вынести вотум недоверия правительству", - заявила глава фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" во французском парламенте Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.
О намерении вынести вотум недоверия правительству заявила также лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Я от имени парламентской группы "Национального объединения" также вынесу вотум недоверия правительству", - написала она в своем аккаунте в Twitter.
Вопрос о вотуме недоверия кабмину возник после того, как в среду премьер-министр Франции Элизабет Борн решила принять бюджет на 2023 год без обсуждения и голосования парламентом.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:33
Депутат партии Ле Пен назвал главу Минфина Франции трусом
 
В миреМарин Ле ПенЭлизабет БорнФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала