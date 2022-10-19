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Во Франции хотят закрыть часть ж/д линий из-за роста цен на электричество - РИА Новости, 19.10.2022
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Во Франции хотят закрыть часть ж/д линий из-за роста цен на электричество
Во Франции хотят закрыть часть ж/д линий из-за роста цен на электричество - РИА Новости, 19.10.2022
Во Франции хотят закрыть часть ж/д линий из-за роста цен на электричество
Регион Гранд-Эст на востоке Франции может закрыть часть линий железнодорожного сообщения, если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию, сообщила... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:53
2022-10-19T20:53
жкх
франция
украина
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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Регион Гранд-Эст на востоке Франции может закрыть часть линий железнодорожного сообщения, если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на слова главы регионального совета Жана Роттнера."Французские регионы будут вынуждены закрывать железнодорожные линии, если государство перекладывает на них компенсацию роста цен на электричество. Начиная с 2024 года 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы. Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем", - передает издание слова Роттнера перед началом заседания регионального совета в Страсбурге."Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами – нам совершенно ясно придется закрывать линии", - добавил он.Ранее министр транспорта Франции Клеман Бон сообщал, что государство не намерено покрывать возросшие траты на электроэнергию для регионов, которые обязаны сами оплачивать контракты на обслуживание общественного транспорта.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Летом этого года правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.
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жкх, франция, украина, страсбург
ЖКХ, Франция, Украина, Страсбург
20:53 19.10.2022
 
Во Франции хотят закрыть часть ж/д линий из-за роста цен на электричество

Figaro: французский регион Гранд-Эст может закрыть ряд ж/д линий из-за цен на энергию

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Регион Гранд-Эст на востоке Франции может закрыть часть линий железнодорожного сообщения, если государство не компенсирует рост цен на электроэнергию, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на слова главы регионального совета Жана Роттнера.
"Французские регионы будут вынуждены закрывать железнодорожные линии, если государство перекладывает на них компенсацию роста цен на электричество. Начиная с 2024 года 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы. Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем", - передает издание слова Роттнера перед началом заседания регионального совета в Страсбурге.
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"Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами – нам совершенно ясно придется закрывать линии", - добавил он.
Ранее министр транспорта Франции Клеман Бон сообщал, что государство не намерено покрывать возросшие траты на электроэнергию для регионов, которые обязаны сами оплачивать контракты на обслуживание общественного транспорта.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Летом этого года правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.
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