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Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221019/evrovidenie-1825211701.html
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ
Болгария не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов, сообщило издание "24 часа". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:29
2022-10-19T20:04
шоубиз
болгария
европа
в мире
ливерпуль
евровидение
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Болгария не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов, сообщило издание "24 часа".Уточняется, что решение об отказе от конкурса приняло правление общественного вещателя страны – Болгарского национального телевидения (БНТ).В правлении БНТ заявили, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), а расходы выросли почти в три раза. По мнению болгарской стороны, такие шоу, как "Евровидение", совершенно не оправданы во время кризиса, который приводит к отключению электричества и отопления в общественных местах во всей Европе."Евровидение-2023" будет проводиться в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. Как пишет издание, от участия в нем по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html
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болгария, европа, в мире, ливерпуль, евровидение
Шоубиз, Болгария, Европа, В мире, Ливерпуль, Евровидение
19:29 19.10.2022 (обновлено: 20:04 19.10.2022)
 
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ

"24 часа": Болгария не примет участие в "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Болгария не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов, сообщило издание "24 часа".
Уточняется, что решение об отказе от конкурса приняло правление общественного вещателя страны – Болгарского национального телевидения (БНТ).
Певец Shaman
12 октября, 12:54Шоубиз
SHAMAN раскритиковал идею ехать на Евровидение
В правлении БНТ заявили, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), а расходы выросли почти в три раза. По мнению болгарской стороны, такие шоу, как "Евровидение", совершенно не оправданы во время кризиса, который приводит к отключению электричества и отопления в общественных местах во всей Европе.
"Евровидение-2023" будет проводиться в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. Как пишет издание, от участия в нем по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 19:05Шоубиз
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