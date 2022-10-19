https://ria.ru/20221019/evrovidenie-1825211701.html
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2022
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ
Болгария не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов, сообщило издание "24 часа". РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:29
2022-10-19T19:29
2022-10-19T20:04
шоубиз
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евровидение
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Болгария не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов, сообщило издание "24 часа".Уточняется, что решение об отказе от конкурса приняло правление общественного вещателя страны – Болгарского национального телевидения (БНТ).В правлении БНТ заявили, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), а расходы выросли почти в три раза. По мнению болгарской стороны, такие шоу, как "Евровидение", совершенно не оправданы во время кризиса, который приводит к отключению электричества и отопления в общественных местах во всей Европе."Евровидение-2023" будет проводиться в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. Как пишет издание, от участия в нем по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
https://ria.ru/20221012/shaman-1823340134.html
https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804874768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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болгария, европа, в мире, ливерпуль, евровидение
Шоубиз, Болгария, Европа, В мире, Ливерпуль, Евровидение
19:29 19.10.2022 (обновлено: 20:04 19.10.2022)
Болгария не поедет на "Евровидение-2023" из-за нехватки денег, сообщили СМИ
"24 часа": Болгария не примет участие в "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов