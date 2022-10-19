Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО
Экс-офицер НАТО Анро: Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО
© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в Польше
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
По инициативе Германии в прошлый четверг 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
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"Ракета (ЗРК) Patriot имеет очень ограниченный радиус действия, что означает, что количество (ракетных) батарей придется увеличить в несколько раз. Одна (ракетная) батарея стоит миллиард долларов США. Кто будет платить за сотни необходимых батарей? У ЕС нет денег... а ракета стоит миллион долларов США. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах этот проект не может быть оплачен", - сказал РИА Новости Анро.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.