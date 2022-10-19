Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/evropa-1825025109.html
Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО
Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО - РИА Новости, 19.10.2022
Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО
Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T08:51
2022-10-19T08:51
в мире
нато
евросоюз
германия
словакия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823819140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_114ed1c8a0f02b251a89244d8e744c07.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.По инициативе Германии в прошлый четверг 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения."Ракета (ЗРК) Patriot имеет очень ограниченный радиус действия, что означает, что количество (ракетных) батарей придется увеличить в несколько раз. Одна (ракетная) батарея стоит миллиард долларов США. Кто будет платить за сотни необходимых батарей? У ЕС нет денег... а ракета стоит миллион долларов США. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах этот проект не может быть оплачен", - сказал РИА Новости Анро.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html
https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html
германия
словакия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823819140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c7ce538a7656557b4ce27c3a05bc9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, евросоюз, германия, словакия, чехия
В мире, НАТО, Евросоюз, Германия, Словакия, Чехия
08:51 19.10.2022
 
Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО

Экс-офицер НАТО Анро: Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в Польше
Комплекс Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
По инициативе Германии в прошлый четверг 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 08:00
"Это все изменит". Чем Евросоюз и НАТО помогут Киеву
"Ракета (ЗРК) Patriot имеет очень ограниченный радиус действия, что означает, что количество (ракетных) батарей придется увеличить в несколько раз. Одна (ракетная) батарея стоит миллиард долларов США. Кто будет платить за сотни необходимых батарей? У ЕС нет денег... а ракета стоит миллион долларов США. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах этот проект не может быть оплачен", - сказал РИА Новости Анро.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
США не оставляют вассалам выбора в войне против России
 
В миреНАТОЕвросоюзГерманияСловакияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала