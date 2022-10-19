https://ria.ru/20221019/evropa-1825025109.html

Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО

Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО - РИА Новости, 19.10.2022

Эксперт оценил инициативу по созданию общеевропейской системы ПВО

Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T08:51

2022-10-19T08:51

2022-10-19T08:51

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО, считает европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.По инициативе Германии в прошлый четверг 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения."Ракета (ЗРК) Patriot имеет очень ограниченный радиус действия, что означает, что количество (ракетных) батарей придется увеличить в несколько раз. Одна (ракетная) батарея стоит миллиард долларов США. Кто будет платить за сотни необходимых батарей? У ЕС нет денег... а ракета стоит миллион долларов США. Боюсь, что в нынешних обстоятельствах этот проект не может быть оплачен", - сказал РИА Новости Анро.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны в ЕС. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

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чехия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, евросоюз, германия, словакия, чехия