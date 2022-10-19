17:54 19.10.2022 (обновлено: 18:07 19.10.2022)
Евросоюз планирует достигнуть договоренности по санкциям против Ирана
В Евросоюзе планируют достигнуть договоренности по санкциям против Ирана до начала саммита
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Договоренность по санкциям ЕС против Ирана за якобы поставку России беспилотников, которую опровергали и Москва, и Тегеран, будет достигнута до начала саммита ЕС, намеченного на 20-21 октября, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
Ожидается, что саммит ЕС стартует в четверг 20 октября во второй половине дня.
"Согласие по иранским санкциям будет достигнуто уже до начала саммита", - сказал источник.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что ЕС после получения достаточных доказательств готовит ответ на якобы поставки Ираном России дронов.
В понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны продолжат собирать доказательства по поставкам иранских беспилотников и примут решение в соответствующий момент.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках, применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.