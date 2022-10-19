https://ria.ru/20221019/es-1825183059.html

Евросоюз планирует достигнуть договоренности по санкциям против Ирана

Евросоюз планирует достигнуть договоренности по санкциям против Ирана - РИА Новости, 19.10.2022

Евросоюз планирует достигнуть договоренности по санкциям против Ирана

Договоренность по санкциям ЕС против Ирана за якобы поставку России беспилотников, которую опровергали и Москва, и Тегеран, будет достигнута до начала саммита... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:54

2022-10-19T17:54

2022-10-19T18:07

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Договоренность по санкциям ЕС против Ирана за якобы поставку России беспилотников, которую опровергали и Москва, и Тегеран, будет достигнута до начала саммита ЕС, намеченного на 20-21 октября, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.Ожидается, что саммит ЕС стартует в четверг 20 октября во второй половине дня."Согласие по иранским санкциям будет достигнуто уже до начала саммита", - сказал источник.Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что ЕС после получения достаточных доказательств готовит ответ на якобы поставки Ираном России дронов.В понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны продолжат собирать доказательства по поставкам иранских беспилотников и примут решение в соответствующий момент.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках, применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221019/es-1825108027.html

https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html

иран

россия

москва

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в мире, жозеп боррель, джейк салливан, мария захарова, иран, россия, москва, евросоюз