https://ria.ru/20221019/es-1825108027.html

В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА

В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА - РИА Новости, 19.10.2022

В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА

В ЕС заявляют, что получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников и готовят ответ. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:29

2022-10-19T14:29

2022-10-19T14:29

в мире

жозеп боррель

джейк салливан

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россия

иран

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В ЕС заявляют, что получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников и готовят ответ.Как заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, на Совете глав МИД в понедельник министры "выразили озабоченность" сообщениями о поставках иранских беспилотников. "Было выражено мнение, что ЕС должен быстро реагировать. Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции ЕС", - сообщила она.В понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны продолжат собирать доказательства по поставкам иранских беспилотников и примут решение в соответствующий момент.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

https://ria.ru/20221017/iran-1824622767.html

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в мире, жозеп боррель, джейк салливан, мария захарова, россия, иран, брюссель, евросоюз, совет ес, мид ирана