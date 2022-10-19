В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА
В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА и готовят ответ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В ЕС заявляют, что получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников и готовят ответ.
Как заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, на Совете глав МИД в понедельник министры "выразили озабоченность" сообщениями о поставках иранских беспилотников. "Было выражено мнение, что ЕС должен быстро реагировать. Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции ЕС", - сообщила она.
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В понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны продолжат собирать доказательства по поставкам иранских беспилотников и примут решение в соответствующий момент.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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