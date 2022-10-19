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В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА - РИА Новости, 19.10.2022
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В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА
В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА - РИА Новости, 19.10.2022
В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА
В ЕС заявляют, что получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников и готовят ответ. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:29
2022-10-19T14:29
в мире
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джейк салливан
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В ЕС заявляют, что получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников и готовят ответ.Как заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, на Совете глав МИД в понедельник министры "выразили озабоченность" сообщениями о поставках иранских беспилотников. "Было выражено мнение, что ЕС должен быстро реагировать. Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции ЕС", - сообщила она.В понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны продолжат собирать доказательства по поставкам иранских беспилотников и примут решение в соответствующий момент.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html
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в мире, жозеп боррель, джейк салливан, мария захарова, россия, иран, брюссель, евросоюз, совет ес, мид ирана
В мире, Жозеп Боррель, Джейк Салливан, Мария Захарова, Россия, Иран, Брюссель, Евросоюз, Совет ЕС, МИД Ирана
14:29 19.10.2022
 
В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА

В ЕС заявили, что получили доказательства поставок Ираном России БПЛА и готовят ответ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В ЕС заявляют, что получили собственные доказательства якобы поставок Ираном России беспилотников и готовят ответ.
Как заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали, на Совете глав МИД в понедельник министры "выразили озабоченность" сообщениями о поставках иранских беспилотников. "Было выражено мнение, что ЕС должен быстро реагировать. Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции ЕС", - сообщила она.
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00
Больше, чем беспилотники: что Иран может дать России
В понедельник по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейские страны продолжат собирать доказательства по поставкам иранских беспилотников и примут решение в соответствующий момент.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:27
Иран опроверг очередные обвинения в поставках оружия России
 
В миреЖозеп БоррельДжейк СалливанМария ЗахароваРоссияИранБрюссельЕвросоюзСовет ЕСМИД Ирана
 
 
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