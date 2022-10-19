https://ria.ru/20221019/dovolstvie-1825119091.html

Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей

Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2022

Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:02

2022-10-19T15:02

2022-10-19T17:15

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.Президент особо подчеркнул, что выплаты должны производиться также во время подготовки и обучения мобилизованных военнослужащих.Как уточняется в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства, денежное довольствие положено со дня зачисления в списки личного состава воинской части. Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о выплате денежного довольствия военнослужащим в рамках частичной мобилизации Путин об обеспечении российских военных всем необходимым и выплатах в размере 195 тысяч рублей 2022-10-19T15:02 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин