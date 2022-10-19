https://ria.ru/20221019/dovolstvie-1825119091.html
Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей - РИА Новости, 19.10.2022
Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:02
2022-10-19T15:02
2022-10-19T17:15
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_232e39d86f808da3151d61af5b0976c1.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.Президент особо подчеркнул, что выплаты должны производиться также во время подготовки и обучения мобилизованных военнослужащих.Как уточняется в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства, денежное довольствие положено со дня зачисления в списки личного состава воинской части. Выполнение поручения глава государства возложил на Минобороны и Минфин, ответственными назначены главы ведомств Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Срок исполнения — до 1 ноября 2022 года.Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию для защиты линии боевого соприкосновения с Украиной. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.В минувшую пятницу президент сообщил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825121438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_512c344623e2fca50013a5f30872a191.jpg
Путин о выплате денежного довольствия военнослужащим в рамках частичной мобилизации
Путин об обеспечении российских военных всем необходимым и выплатах в размере 195 тысяч рублей
2022-10-19T15:02
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин
15:02 19.10.2022 (обновлено: 17:15 19.10.2022)
Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Путин объявил о ежемесячных выплатах не менее 195 тысяч рублей каждому мобилизованному