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Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы" - РИА Новости, 19.10.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221019/chempionat-1825219779.html
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы" - РИА Новости, 19.10.2022
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с победителями и призерами Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", поздравил их с удачным... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:15
2022-10-19T20:15
рязанская область
общество
павел малков
рязанская область
рязань
саранск
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с победителями и призерами Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", поздравил их с удачным выступлением и поддержал идею создания единой площадки для проведения регионального этапа этого состязания, сообщила пресс-служба правительства области."Губернатор Павел Малков встретился с рязанскими студентами, которые стали победителями и призерами десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", и их наставниками. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты поделились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами", - говорится в сообщении.Отмечается, что финал чемпионата проходил в Саранске в дистанционно-очном формате. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. Участники от Рязанской области завоевали две медали: золотую получил студент Рязанского строительного колледжа, бронзовую – учащийся Рязанского технологического колледжа. Еще четыре медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход."Такие состязания стимулируют учащихся и преподавателей к развитию, совершенствованию мастерства. То, что у нас есть профессионалы такого высокого уровня – большой плюс для региона и в целом для страны. Но всегда есть куда стремиться, и со своей стороны будем делать всё, чтобы среднее профессиональное образование в регионе было качественным, чтобы развивалось движение "Молодые профессионалы", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.Губернатор поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата. Он поручил региональному министерству образования проработать возможность использования для этих целей здания бывшего хлебозавода в Рязани, которое планируется реконструировать. Кроме того, Малков намерен посетить колледжи Рязани, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html
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общество, павел малков, рязанская область, рязань, саранск
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Рязанская область, Рязань, Саранск
20:15 19.10.2022
 
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"

Рязанский губернатор Малков поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с победителями и призерами Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", поздравил их с удачным выступлением и поддержал идею создания единой площадки для проведения регионального этапа этого состязания, сообщила пресс-служба правительства области.
"Губернатор Павел Малков встретился с рязанскими студентами, которые стали победителями и призерами десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", и их наставниками. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты поделились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что финал чемпионата проходил в Саранске в дистанционно-очном формате. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. Участники от Рязанской области завоевали две медали: золотую получил студент Рязанского строительного колледжа, бронзовую – учащийся Рязанского технологического колледжа. Еще четыре медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход.
"Такие состязания стимулируют учащихся и преподавателей к развитию, совершенствованию мастерства. То, что у нас есть профессионалы такого высокого уровня – большой плюс для региона и в целом для страны. Но всегда есть куда стремиться, и со своей стороны будем делать всё, чтобы среднее профессиональное образование в регионе было качественным, чтобы развивалось движение "Молодые профессионалы", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Губернатор поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата. Он поручил региональному министерству образования проработать возможность использования для этих целей здания бывшего хлебозавода в Рязани, которое планируется реконструировать. Кроме того, Малков намерен посетить колледжи Рязани, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично, подчеркивается в сообщении.
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