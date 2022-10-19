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Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы" - РИА Новости, 19.10.2022
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с победителями и призерами Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", поздравил их с удачным... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T20:15
2022-10-19T20:15
2022-10-19T20:15
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с победителями и призерами Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", поздравил их с удачным выступлением и поддержал идею создания единой площадки для проведения регионального этапа этого состязания, сообщила пресс-служба правительства области."Губернатор Павел Малков встретился с рязанскими студентами, которые стали победителями и призерами десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", и их наставниками. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты поделились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами", - говорится в сообщении.Отмечается, что финал чемпионата проходил в Саранске в дистанционно-очном формате. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. Участники от Рязанской области завоевали две медали: золотую получил студент Рязанского строительного колледжа, бронзовую – учащийся Рязанского технологического колледжа. Еще четыре медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход."Такие состязания стимулируют учащихся и преподавателей к развитию, совершенствованию мастерства. То, что у нас есть профессионалы такого высокого уровня – большой плюс для региона и в целом для страны. Но всегда есть куда стремиться, и со своей стороны будем делать всё, чтобы среднее профессиональное образование в регионе было качественным, чтобы развивалось движение "Молодые профессионалы", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.Губернатор поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата. Он поручил региональному министерству образования проработать возможность использования для этих целей здания бывшего хлебозавода в Рязани, которое планируется реконструировать. Кроме того, Малков намерен посетить колледжи Рязани, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html
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общество, павел малков, рязанская область, рязань, саранск
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Рязанская область, Рязань, Саранск
Рязанский глава поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
Рязанский губернатор Малков поздравил победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с победителями и призерами Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", поздравил их с удачным выступлением и поддержал идею создания единой площадки для проведения регионального этапа этого состязания, сообщила пресс-служба правительства области.
"Губернатор Павел Малков встретился с рязанскими студентами, которые стали победителями и призерами десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы - 2022", и их наставниками. Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты поделились с губернатором своими впечатлениями о состязаниях, творческими планами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финал чемпионата проходил в Саранске
в дистанционно-очном формате. Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. Участники от Рязанской области завоевали две медали: золотую получил студент Рязанского строительного колледжа, бронзовую – учащийся Рязанского технологического колледжа. Еще четыре медальона за профессионализм вручены рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход.
"Такие состязания стимулируют учащихся и преподавателей к развитию, совершенствованию мастерства. То, что у нас есть профессионалы такого высокого уровня – большой плюс для региона и в целом для страны. Но всегда есть куда стремиться, и со своей стороны будем делать всё, чтобы среднее профессиональное образование в регионе было качественным, чтобы развивалось движение "Молодые профессионалы", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Губернатор поддержал идею о создании единой площадки для проведения регионального этапа чемпионата. Он поручил региональному министерству образования проработать возможность использования для этих целей здания бывшего хлебозавода в Рязани
, которое планируется реконструировать. Кроме того, Малков намерен посетить колледжи Рязани, чтобы оценить базу для подготовки специалистов лично, подчеркивается в сообщении.