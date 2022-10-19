https://ria.ru/20221019/chekhiya-1825193210.html

МИД вызвал посла Чехии в России

МИД вызвал посла Чехии в России - РИА Новости, 19.10.2022

МИД вызвал посла Чехии в России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька в среду был приглашен в российский МИД, ему сообщили о том, что Россия обескуражена непропорциональной реакцией и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T18:20

2022-10-19T18:20

2022-10-19T18:55

россия

чехия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

витезслав пивонька

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька в среду был приглашен в российский МИД, ему сообщили о том, что Россия обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны чешских политиков по поводу ситуации с "Чешским домом" в Москве, РФ призвала Чехию не срываться на язык угроз по данному вопросу, заявили в МИД РФ.Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что реакция Праги на демонтаж части ограждения у "Чешского дома" в Москве будет в дипломатических рамках. Как сообщалось в чешских СМИ, в понедельник работники управы Тверского района Москвы демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра "Чешский дом", расположенного на 3-ей Тверской-Ямской улице, в 2,5 километрах от Кремля, ссылаясь на то, что строительство ограждения не было разрешено."Девятнадцатого октября в МИД России был приглашен посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Главе дипмиссии сказано, что российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в наших отношениях", - говорится в сообщении.В нем подчеркивается, что ситуация с ограждением примыкающего к "Чешскому дому" земельному участку имеет давнюю историю и не связана с нынешним состоянием двухсторонних отношений: "Здесь нет политики".Также в сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что решение управы Тверского района столицы о демонтаже части внешнего ограждения "Чешского дома" принималось в связи с постановлением московского правительства от 2012 года об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, а посольству Чехии о неурегулированности правовой ситуации с занимаемым "Чешским домом" земельным участков было известно уже давно."Призываем Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам. Наша линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной", - заключили в российском МИД.После 24 февраля этого года по решению МИД республики "Чешский дом" функционирует в режиме техобслуживания, в нем сейчас числятся лишь 3 чешских и 4 российских работника. Из более чем 50 номеров в гостиничной части дома заняты лишь два. Кроме того, здесь имеются ресторан и канцелярские помещения, ныне не действующие. Во второй половине дня в понедельник сотрудники посольства Чехии на месте отстраненной части ограждения соорудили временный забор.Отношения между странами ухудшились после того, как руководители чешского правительства сообщили 17 апреля 2021 года об инциденте со взрывами на складах в деревне Врбетице, в организации которых были обвинены сотрудники спецслужб РФ, из Чехии были высланы 18 сотрудников посольства РФ в Праге, а в качестве ответной меры из Москвы были высланы 20 сотрудников чешской дипмиссии.В феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, решением правительства Чехии были отозваны разрешения на деятельность генконсульств РФ в городах Брно (на юго-востоке страны) и Карловы Вары (на западе страны), их сотрудники вернулись в РФ. Также решением кабмина временно, до марта 2023 года, прекращена выдача гражданам РФ виз на въезд в Чехию и разрешений для длительного проживания в республике.

https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html

https://ria.ru/20221001/kontrabanda-1820794294.html

https://ria.ru/20220927/oskvernenie-1819822299.html

россия

чехия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, чехия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), витезслав пивонька, в мире