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В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности
В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности
Дополнительные мер безопасности в Севастополе, связанные с комендантским часом и особым порядком въезда и выезда, вводиться не будут, сообщил губернатор города... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T19:45
2022-10-19T19:45
2022-10-19T20:00
специальная военная операция на украине
севастополь
введение военного положения на новых территориях россии
михаил развожаев
владимир путин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Дополнительные мер безопасности в Севастополе, связанные с комендантским часом и особым порядком въезда и выезда, вводиться не будут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Так как мы давно уже достаточно работаем в режиме желтого уровня террористической опасности, то никаких особо дополнительных мер, которые сейчас необходимо вводить для обеспечения безопасности в Севастополе, не требуется. Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение", - сказал журналистам Развожаев.Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
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РИА Новости
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РИА Новости
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севастополь, введение военного положения на новых территориях россии, михаил развожаев, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Введение военного положения на новых территориях России, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:45 19.10.2022 (обновлено: 20:00 19.10.2022)
В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности
Развожаев: в Севастополе не введут комендантский час и особый порядок въезда и выезда