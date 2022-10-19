https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825215814.html

В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности

В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности - РИА Новости, 19.10.2022

В Севастополе не будут вводить дополнительных мер безопасности

Дополнительные мер безопасности в Севастополе, связанные с комендантским часом и особым порядком въезда и выезда, вводиться не будут, сообщил губернатор города... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:45

2022-10-19T19:45

2022-10-19T20:00

специальная военная операция на украине

севастополь

введение военного положения на новых территориях россии

михаил развожаев

владимир путин

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Дополнительные мер безопасности в Севастополе, связанные с комендантским часом и особым порядком въезда и выезда, вводиться не будут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Так как мы давно уже достаточно работаем в режиме желтого уровня террористической опасности, то никаких особо дополнительных мер, которые сейчас необходимо вводить для обеспечения безопасности в Севастополе, не требуется. Мы не будем вводить никаких комендантских часов, не будем вводить никаких особых порядков въезда или выезда из города, ограничивать каким-то образом передвижение", - сказал журналистам Развожаев.Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".

севастополь

россия

украина

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2022

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севастополь, введение военного положения на новых территориях россии, михаил развожаев, владимир путин, россия, украина, ситуация в днр и лнр