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В Иркутской области усилят охрану мест массового пребывания людей - РИА Новости, 19.10.2022
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В Иркутской области усилят охрану мест массового пребывания людей
В Иркутской области усилят охрану мест массового пребывания людей - РИА Новости, 19.10.2022
В Иркутской области усилят охрану мест массового пребывания людей
В Иркутской области вводятся дополнительные меры в сфере противодействия терроризму, будет усилена охрана мест массового пребывания людей, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:32
2022-10-19T18:02
иркутская область
игорь кобзев
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Иркутской области вводятся дополнительные меры в сфере противодействия терроризму, будет усилена охрана мест массового пребывания людей, сообщил губернатор Игорь Кобзев.По его словам, в Прибайкалье будет введен режим так называемой базовой готовности, а это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов."В связи с этим подписал вечером распоряжение о дополнительных мерах в сфере противодействия терроризму на территории нашего региона. Поручил региональным министерствам и всем контрольно-надзорным органам обеспечить: проведение проверок потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей; усиление физической охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств и мест массового пребывания людей", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.Кроме того, региональным министерствам и всем контрольно-надзорным органам дано поручение проводить разъяснительную работу с населением, оказывать содействие правоохранителям при проведении антитеррористических учений, обеспечить готовность средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования для ликвидации последствий возможных террористических посягательств."Хочу сразу вас заверить: для жителей Иркутской области не будет вводиться никаких мер, которые как бы то ни было ограничили обычный порядок жизни жителей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825116456.html
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иркутская область, игорь кобзев, россия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия
17:32 19.10.2022 (обновлено: 18:02 19.10.2022)
 
В Иркутской области усилят охрану мест массового пребывания людей

Иркутский губернатор Кобзев поручил усилить охрану мест массового пребывания людей

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Иркутской области вводятся дополнительные меры в сфере противодействия терроризму, будет усилена охрана мест массового пребывания людей, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
По его словам, в Прибайкалье будет введен режим так называемой базовой готовности, а это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов.
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"В связи с этим подписал вечером распоряжение о дополнительных мерах в сфере противодействия терроризму на территории нашего региона. Поручил региональным министерствам и всем контрольно-надзорным органам обеспечить: проведение проверок потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей; усиление физической охраны и пропускного режима на потенциальных объектах террористических посягательств и мест массового пребывания людей", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Кроме того, региональным министерствам и всем контрольно-надзорным органам дано поручение проводить разъяснительную работу с населением, оказывать содействие правоохранителям при проведении антитеррористических учений, обеспечить готовность средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования для ликвидации последствий возможных террористических посягательств.
"Хочу сразу вас заверить: для жителей Иркутской области не будет вводиться никаких мер, которые как бы то ни было ограничили обычный порядок жизни жителей", - подчеркнул губернатор.
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