https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825159655.html

В Курской области не планируют вводить новые ограничения

В Курской области не планируют вводить новые ограничения - РИА Новости, 19.10.2022

В Курской области не планируют вводить новые ограничения

В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:45

2022-10-19T16:45

2022-10-19T16:45

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

россия

украина

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".

https://ria.ru/20221017/shkoly-1824587472.html

курская область

россия

украина

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2022

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роман старовойт, курская область, россия, украина