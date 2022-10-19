https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825159655.html
В Курской области не планируют вводить новые ограничения
В Курской области не планируют вводить новые ограничения - РИА Новости, 19.10.2022
В Курской области не планируют вводить новые ограничения
В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:45
2022-10-19T16:45
2022-10-19T16:45
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/46/1555454660_0:450:2723:1982_1920x0_80_0_0_2cd49eff7665ed5f86a98c10406ae387.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
https://ria.ru/20221017/shkoly-1824587472.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/46/1555454660_0:4:2723:2046_1920x0_80_0_0_688c43fb5261c7d01a53eb1fff77f4c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Украина
В Курской области не планируют вводить новые ограничения
Губернатор Курской области Старовойт не видит необходимости в введении новых ограничений