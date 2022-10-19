Рейтинг@Mail.ru
В Курской области не планируют вводить новые ограничения - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825159655.html
В Курской области не планируют вводить новые ограничения
В Курской области не планируют вводить новые ограничения - РИА Новости, 19.10.2022
В Курской области не планируют вводить новые ограничения
В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:45
2022-10-19T16:45
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/46/1555454660_0:450:2723:1982_1920x0_80_0_0_2cd49eff7665ed5f86a98c10406ae387.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
https://ria.ru/20221017/shkoly-1824587472.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/46/1555454660_0:4:2723:2046_1920x0_80_0_0_688c43fb5261c7d01a53eb1fff77f4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роман старовойт, курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Украина
16:45 19.10.2022
 
В Курской области не планируют вводить новые ограничения

Губернатор Курской области Старовойт не видит необходимости в введении новых ограничений

© РИА Новости / Георгий Гонголевич / Перейти в медиабанкКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Георгий Гонголевич
Перейти в медиабанк
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. В Курской области новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону не вводится, в приграничных районах действует пропускной режим, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Принятых мер по обеспечению безопасности на территории Курской области достаточно, дополнительных ограничений не предполагаем", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования".
Учительница во время онлайн урока - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 13:19
Школьников в приграничных районах Курской области перевели на дистант
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала