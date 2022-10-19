https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825116456.html

Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности

Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности - РИА Новости, 19.10.2022

Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности

Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:54

2022-10-19T14:54

2022-10-19T15:20

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.

https://ria.ru/20221014/ryabkov-1823884091.html

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2022

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владимир путин, россия, безопасность