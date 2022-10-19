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Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
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Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности
Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:54
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владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
14:54 19.10.2022 (обновлено: 15:20 19.10.2022)
 
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности

Путин заявил о работе над решением масштабных задач по обеспечению безопасности страны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 04:38
В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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