https://ria.ru/20221019/bezopasnost-1825116456.html
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности - РИА Новости, 19.10.2022
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности
Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:54
2022-10-19T14:54
2022-10-19T15:20
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Идет работа над решением масштабных задач в сфере безопасности и по обеспечению надежного будущего России, по защите людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.
https://ria.ru/20221014/ryabkov-1823884091.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
14:54 19.10.2022 (обновлено: 15:20 19.10.2022)
Путин заявил о работе над решением масштабных задач в сфере безопасности
Путин заявил о работе над решением масштабных задач по обеспечению безопасности страны