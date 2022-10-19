https://ria.ru/20221019/alfa-bank-1825140838.html

Альфа-Банк и МФТИ будут совместно развивать проекты в сфере ИТ-образования

Альфа-Банк и МФТИ будут совместно развивать проекты в сфере ИТ-образования - РИА Новости, 19.10.2022

Альфа-Банк и МФТИ будут совместно развивать проекты в сфере ИТ-образования

Альфа-Банк и Московский физико-технический институт заключили соглашение, направленное на развитие образования в сфере ИТ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:05

2022-10-19T16:05

2022-10-19T17:14

новости компаний - экономика

россия

альфа-банк

московский физико-технический институт

технологии

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Альфа-Банк и Московский физико-технический институт заключили соглашение, направленное на развитие образования в сфере ИТ, сообщает пресс-служба банка.В рамках сотрудничества банк и университет планируют запускать совместные образовательные и акселерационные программы, вести научные исследования, организовывать ИТ-мероприятия, практику и стажировки для студентов, развивать современные банковские технологии.Документ подписали президент Альфа-Банка Олег Сысуев и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов."Альфа-Банк уже много лет ведёт активную работу в поддержку образования в России. Сотрудничество с Физтехом, как одним из лучших технических вузов страны, позволяет постоянно совершенствовать подходы в этих процессах, внедрять новые форматы и привлекать молодых амбициозных специалистов, что, безусловно, позитивно сказывается на развитии банковской индустрии, IT-сфере и образовании в целом", – приводятся в сообщении слова Сысуева.Как отметили в пресс-службе, это не первый совместный проект Физтеха и Альфа-Банка – в апреле партнеры запустили совместную магистерскую программу "Машинный интеллект в финансах", бесплатную для всех студентов. Она готовит профессионалов по работе с данными и алгоритмами в банковском бизнесе.

https://ria.ru/20220915/perevody-1816945511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, альфа-банк, московский физико-технический институт, технологии