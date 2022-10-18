https://ria.ru/20221018/zozh-1824894194.html

В Липецкой области создадут программу популяризации ЗОЖ

В Липецкой области создадут программу популяризации ЗОЖ - РИА Новости, 18.10.2022

В Липецкой области создадут программу популяризации ЗОЖ

Власти Липецкой области привлекут ведущих российских медиков и ученых для создания программы по профилактике наиболее распространённых в регионе заболеваний,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:35

2022-10-18T15:35

2022-10-18T15:35

липецкая область

игорь артамонов

здоровье - общество

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ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области привлекут ведущих российских медиков и ученых для создания программы по профилактике наиболее распространённых в регионе заболеваний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."В Липецкой области распространены сердечно-сосудистые заболевания, развитие которых на самом деле можно предотвратить. Этого мы и планируем добиться – чтобы наши жители не пренебрегали профилактикой. Мы бы хотели вместе с Минздравом России сделать специальную программу для региона, направленную на популяризацию здорового образа жизни. К счастью, специалисты, добившиеся в этой сфере успехов, приняли наши предложения о сотрудничестве, надеюсь, это взаимодействие будет успешным", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что липецкие медики уже ведут активную профилактическую работу. К примеру, внедряется модельная корпоративная программа "Навигатор здоровья" по формированию здорового образа жизни среди трудовых коллективов. А врачи центров здоровья по результатам комплексного обследования проводят беседы о принципах здорового образа жизни и дают рекомендации по улучшению здоровья работников."Для улучшения качества и продолжительности жизни населения через формирование культуры здорового питания управление здравоохранения ежегодно проводит месячники по профилактике избыточной массы тела, снижению заболеваемости ожирением и пропаганде принципов здорового питания среди населения. Будем совершенствовать работу в данном направлении", - добавил Артамонов.

https://ria.ru/20221012/lifty-1823345743.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здоровье - общество