https://ria.ru/20221018/zozh-1824894194.html
В Липецкой области создадут программу популяризации ЗОЖ
В Липецкой области создадут программу популяризации ЗОЖ - РИА Новости, 18.10.2022
В Липецкой области создадут программу популяризации ЗОЖ
Власти Липецкой области привлекут ведущих российских медиков и ученых для создания программы по профилактике наиболее распространённых в регионе заболеваний,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:35
2022-10-18T15:35
2022-10-18T15:35
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg
ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области привлекут ведущих российских медиков и ученых для создания программы по профилактике наиболее распространённых в регионе заболеваний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."В Липецкой области распространены сердечно-сосудистые заболевания, развитие которых на самом деле можно предотвратить. Этого мы и планируем добиться – чтобы наши жители не пренебрегали профилактикой. Мы бы хотели вместе с Минздравом России сделать специальную программу для региона, направленную на популяризацию здорового образа жизни. К счастью, специалисты, добившиеся в этой сфере успехов, приняли наши предложения о сотрудничестве, надеюсь, это взаимодействие будет успешным", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что липецкие медики уже ведут активную профилактическую работу. К примеру, внедряется модельная корпоративная программа "Навигатор здоровья" по формированию здорового образа жизни среди трудовых коллективов. А врачи центров здоровья по результатам комплексного обследования проводят беседы о принципах здорового образа жизни и дают рекомендации по улучшению здоровья работников."Для улучшения качества и продолжительности жизни населения через формирование культуры здорового питания управление здравоохранения ежегодно проводит месячники по профилактике избыточной массы тела, снижению заболеваемости ожирением и пропаганде принципов здорового питания среди населения. Будем совершенствовать работу в данном направлении", - добавил Артамонов.
https://ria.ru/20221012/lifty-1823345743.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_229e908fdc37bc9c7b969481c4948220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, здоровье - общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здоровье - Общество
ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области привлекут ведущих российских медиков и ученых для создания программы по профилактике наиболее распространённых в регионе заболеваний, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"В Липецкой области распространены сердечно-сосудистые заболевания, развитие которых на самом деле можно предотвратить. Этого мы и планируем добиться – чтобы наши жители не пренебрегали профилактикой. Мы бы хотели вместе с Минздравом России
сделать специальную программу для региона, направленную на популяризацию здорового образа жизни. К счастью, специалисты, добившиеся в этой сфере успехов, приняли наши предложения о сотрудничестве, надеюсь, это взаимодействие будет успешным", – сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что липецкие медики уже ведут активную профилактическую работу. К примеру, внедряется модельная корпоративная программа "Навигатор здоровья" по формированию здорового образа жизни среди трудовых коллективов. А врачи центров здоровья по результатам комплексного обследования проводят беседы о принципах здорового образа жизни и дают рекомендации по улучшению здоровья работников.
"Для улучшения качества и продолжительности жизни населения через формирование культуры здорового питания управление здравоохранения ежегодно проводит месячники по профилактике избыточной массы тела, снижению заболеваемости ожирением и пропаганде принципов здорового питания среди населения. Будем совершенствовать работу в данном направлении", - добавил Артамонов.