https://ria.ru/20221018/zoopark-1824952412.html
Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию
Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию - РИА Новости, 18.10.2022
Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию
В Стамбуле прошла ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), во время которой состоялись выборы президента, им РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:45
2022-10-18T18:45
2022-10-18T18:45
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светлана акулова
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зоопарки
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Стамбуле прошла ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), во время которой состоялись выборы президента, им стала глава Московского зоопарка Светлана Акулова, сообщили в официальном Телеграм-канале зоосада.Там уточнили, что ЕАРАЗА насчитывает 84 учреждения из 18 государств. На конференции присутствовали делегации из десяти стран, некоторые из них принимали участие в заседаниях по зуму.В состав ЕАРАЗА были приняты шесть новых членов. По результатам голосования, в Ассоциацию вошли: Пхеньянский зоопарк, зоопарк Усть-Каменогорска, Краснодарский "Сафари-парк", два зоопарка из Узбекистана - Ферганский и Термезский, Городская Ферма на ВДНХ. А также был вновь возвращен Ростовский зоопарк, два года назад исключенный из членства за передачу слона в цирк. Кроме того, 11 членов, пребывающих в статусе кандидатов, перевели в действительные члены ЕАРАЗА.Также в ходе конференции был принят новый устав Ассоциации и новое положение о членстве в ЕАРАЗА. Раньше документы предусматривали три категории членства, теперь же их четыре – добавлен пункт "временный член ЕАРАЗА". Одним из важнейших критериев стало повышение требований к условиям содержания животных в зоопарках.
https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, светлана акулова, московский зоопарк, новости - туризм, зоопарки
Туризм, Туризм, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Новости - Туризм, зоопарки
Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию
Светлана Акулова стала президентом Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
В Стамбуле прошла ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), во время которой состоялись выборы президента, им стала глава Московского зоопарка Светлана Акулова, сообщили
в официальном Телеграм-канале зоосада.
Там уточнили, что ЕАРАЗА насчитывает 84 учреждения из 18 государств. На конференции присутствовали делегации из десяти стран, некоторые из них принимали участие в заседаниях по зуму.
В состав ЕАРАЗА были приняты шесть новых членов. По результатам голосования, в Ассоциацию вошли: Пхеньянский зоопарк, зоопарк Усть-Каменогорска, Краснодарский "Сафари-парк", два зоопарка из Узбекистана - Ферганский и Термезский, Городская Ферма на ВДНХ. А также был вновь возвращен Ростовский зоопарк, два года назад исключенный из членства за передачу слона в цирк. Кроме того, 11 членов, пребывающих в статусе кандидатов, перевели в действительные члены ЕАРАЗА.
Также в ходе конференции был принят новый устав Ассоциации и новое положение о членстве в ЕАРАЗА. Раньше документы предусматривали три категории членства, теперь же их четыре – добавлен пункт "временный член ЕАРАЗА". Одним из важнейших критериев стало повышение требований к условиям содержания животных в зоопарках.