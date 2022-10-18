https://ria.ru/20221018/zoopark-1824952412.html

Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию

Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию - РИА Новости, 18.10.2022

Руководитель Московского зоопарка возглавила международную ассоциацию

В Стамбуле прошла ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), во время которой состоялись выборы президента, им РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:45

2022-10-18T18:45

2022-10-18T18:45

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Стамбуле прошла ежегодная конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), во время которой состоялись выборы президента, им стала глава Московского зоопарка Светлана Акулова, сообщили в официальном Телеграм-канале зоосада.Там уточнили, что ЕАРАЗА насчитывает 84 учреждения из 18 государств. На конференции присутствовали делегации из десяти стран, некоторые из них принимали участие в заседаниях по зуму.В состав ЕАРАЗА были приняты шесть новых членов. По результатам голосования, в Ассоциацию вошли: Пхеньянский зоопарк, зоопарк Усть-Каменогорска, Краснодарский "Сафари-парк", два зоопарка из Узбекистана - Ферганский и Термезский, Городская Ферма на ВДНХ. А также был вновь возвращен Ростовский зоопарк, два года назад исключенный из членства за передачу слона в цирк. Кроме того, 11 членов, пребывающих в статусе кандидатов, перевели в действительные члены ЕАРАЗА.Также в ходе конференции был принят новый устав Ассоциации и новое положение о членстве в ЕАРАЗА. Раньше документы предусматривали три категории членства, теперь же их четыре – добавлен пункт "временный член ЕАРАЗА". Одним из важнейших критериев стало повышение требований к условиям содержания животных в зоопарках.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, светлана акулова, московский зоопарк, новости - туризм, зоопарки