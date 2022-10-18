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Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах
Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах - РИА Новости, 18.10.2022
Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах
Ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, они – неотъемлемая часть страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:29
2022-10-18T12:29
2022-10-18T12:29
россия
ядерное оружие
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, они – неотъемлемая часть страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что они были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведется работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное. Но все эти территории являются неотъемлемой частью РФ", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли "ядерный зонтик" России на новые территории.Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что безопасность на этих территориях обеспечивается так же, как и на других регионах РФ."Все они защищаются, безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как и вся остальная территория РФ", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221018/ucheniya-1824836350.html
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РИА Новости
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россия, ядерное оружие, украина, дмитрий песков
Россия, Ядерное оружие, Украина, Дмитрий Песков
Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах
Песков заявил, что ведется работа по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах России
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, они – неотъемлемая часть страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что они были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведется работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное. Но все эти территории являются неотъемлемой частью РФ", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли "ядерный зонтик" России на новые территории.
Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что безопасность на этих территориях обеспечивается так же, как и на других регионах РФ.
"Все они защищаются, безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как и вся остальная территория РФ", - добавил Песков.