https://ria.ru/20221018/zontik-1824838075.html

Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах

Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах - РИА Новости, 18.10.2022

Песков заявил о работе по интеграции "ядерного зонтика" в новых регионах

Ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, они – неотъемлемая часть страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:29

2022-10-18T12:29

2022-10-18T12:29

россия

ядерное оружие

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ведется работа по интеграции новых территорий в систему безопасности России, они – неотъемлемая часть страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что они были присоединены сравнительно недавно, поэтому сейчас ведется работа по интеграции новых территорий в юридическую систему, систему безопасности РФ, экономическую систему, социальную систему и так далее и тому подобное. Но все эти территории являются неотъемлемой частью РФ", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли "ядерный зонтик" России на новые территории.Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что безопасность на этих территориях обеспечивается так же, как и на других регионах РФ."Все они защищаются, безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как и вся остальная территория РФ", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221018/ucheniya-1824836350.html

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россия

украина

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Владимир Лаврентьев

россия, ядерное оружие, украина, дмитрий песков