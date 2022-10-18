https://ria.ru/20221018/zhurfak-1825002847.html

Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский

Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский - РИА Новости, 19.10.2022

Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский

Правду о том, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции, надо активно доносить до молодежи и преподавателей вузов - это особенно... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T23:27

2022-10-18T23:27

2022-10-19T00:08

общество

владимир мединский

россия

москва

луганская народная республика

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правду о том, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции, надо активно доносить до молодежи и преподавателей вузов - это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Он выступил во вторник в Москве на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе "Сила V правде". Ключевое внимание в книге уделено вопросам госполитики по противодействию искажениям истории. Через весь текст книги красной нитью проходит мысль о том, что каждый должен подняться на защиту Родины и соотечественников - кто военным искусством, кто речами, кто науками, кто ремеслами.Мероприятие прошло на одной из площадок РВИО в центре столицы, напротив здания журфака МГУ."Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям", - подчеркнул Мединский.По его словам, сейчас надо вести разъяснительную работу среди тех, кто не понимает целей спецоперации."Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу - журфак МГУ, где затравили парня", - сказал Мединский."Журфак МГУ забит этими тварями, ещё и из числа так сказать учеников "либеральных преподавателей". Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется", - добавил он.По его словам, надо обязательно сделать так, чтобы новая книга "дошла до потенциальной аудитории, до тех, кто смог бы это знание пронести дальше". "Чтобы вот этим персонажам через дорогу мозги на место поставить", - добавил он.Мединский отметил очень важную роль преподавателей вузов, в том числе гуманитарных - они должны правду, основанную на документальных фактах, "пропустить через себя и постараться донести до студентов".Ранее в СМИ сообщалось, что студент журфака МГУ провел в вузе акцию с флагом ЛНР и символикой спецоперации, буквой Z на футболке. В соцсетях появилась информация, что некоторые студенты журфака в оскорбительной форме выступили против этой акции. Позже сообщалось, что комиссия по студенческим делам журфака приняла решение отчислить за это двух студенток и вынести выговор еще пятерым учащимся. Их действия сочли нарушением устава МГУ, а поведение - недопустимым.

https://ria.ru/20221011/podgotovka-1823128013.html

https://ria.ru/20221007/podgotovka-1822175070.html

https://ria.ru/20221002/student-1821037828.html

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общество, владимир мединский, россия, москва, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио)