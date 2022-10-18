Рейтинг@Mail.ru
Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/zhurfak-1825002847.html
Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский
Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский - РИА Новости, 19.10.2022
Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский
Правду о том, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции, надо активно доносить до молодежи и преподавателей вузов - это особенно... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T23:27
2022-10-19T00:08
общество
владимир мединский
россия
москва
луганская народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823323165_0:172:3158:1948_1920x0_80_0_0_c1e54b5ae8bab1adacd2c5a3e21ec654.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правду о том, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции, надо активно доносить до молодежи и преподавателей вузов - это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Он выступил во вторник в Москве на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе "Сила V правде". Ключевое внимание в книге уделено вопросам госполитики по противодействию искажениям истории. Через весь текст книги красной нитью проходит мысль о том, что каждый должен подняться на защиту Родины и соотечественников - кто военным искусством, кто речами, кто науками, кто ремеслами.Мероприятие прошло на одной из площадок РВИО в центре столицы, напротив здания журфака МГУ."Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям", - подчеркнул Мединский.По его словам, сейчас надо вести разъяснительную работу среди тех, кто не понимает целей спецоперации."Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу - журфак МГУ, где затравили парня", - сказал Мединский."Журфак МГУ забит этими тварями, ещё и из числа так сказать учеников "либеральных преподавателей". Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется", - добавил он.По его словам, надо обязательно сделать так, чтобы новая книга "дошла до потенциальной аудитории, до тех, кто смог бы это знание пронести дальше". "Чтобы вот этим персонажам через дорогу мозги на место поставить", - добавил он.Мединский отметил очень важную роль преподавателей вузов, в том числе гуманитарных - они должны правду, основанную на документальных фактах, "пропустить через себя и постараться донести до студентов".Ранее в СМИ сообщалось, что студент журфака МГУ провел в вузе акцию с флагом ЛНР и символикой спецоперации, буквой Z на футболке. В соцсетях появилась информация, что некоторые студенты журфака в оскорбительной форме выступили против этой акции. Позже сообщалось, что комиссия по студенческим делам журфака приняла решение отчислить за это двух студенток и вынести выговор еще пятерым учащимся. Их действия сочли нарушением устава МГУ, а поведение - недопустимым.
https://ria.ru/20221011/podgotovka-1823128013.html
https://ria.ru/20221007/podgotovka-1822175070.html
https://ria.ru/20221002/student-1821037828.html
россия
москва
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823323165_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_42718cf5ffad711add500ebc04306127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир мединский, россия, москва, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Владимир Мединский, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, Российское военно-историческое общество (РВИО)
23:27 18.10.2022 (обновлено: 00:08 19.10.2022)
 
Журфак МГУ полон преподавателей с либеральными взглядами, заявил Мединский

Помощник президента Мединский: журфак МГУ "забит" преподавателями с либеральными взглядами

© РИА Новости / В. Захаров / Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / В. Захаров
Перейти в медиабанк
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правду о том, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции, надо активно доносить до молодежи и преподавателей вузов - это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Он выступил во вторник в Москве на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе "Сила V правде". Ключевое внимание в книге уделено вопросам госполитики по противодействию искажениям истории. Через весь текст книги красной нитью проходит мысль о том, что каждый должен подняться на защиту Родины и соотечественников - кто военным искусством, кто речами, кто науками, кто ремеслами.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:08
В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов
Мероприятие прошло на одной из площадок РВИО в центре столицы, напротив здания журфака МГУ.
"Специальная военная операция предполагает специальное отношение к происходящим событиям", - подчеркнул Мединский.
По его словам, сейчас надо вести разъяснительную работу среди тех, кто не понимает целей спецоперации.
"Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу - журфак МГУ, где затравили парня", - сказал Мединский.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:47
В ГД предложили возродить курсы начальной военной подготовки для молодежи
"Журфак МГУ забит этими тварями, ещё и из числа так сказать учеников "либеральных преподавателей". Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется", - добавил он.
По его словам, надо обязательно сделать так, чтобы новая книга "дошла до потенциальной аудитории, до тех, кто смог бы это знание пронести дальше". "Чтобы вот этим персонажам через дорогу мозги на место поставить", - добавил он.
Мединский отметил очень важную роль преподавателей вузов, в том числе гуманитарных - они должны правду, основанную на документальных фактах, "пропустить через себя и постараться донести до студентов".
Ранее в СМИ сообщалось, что студент журфака МГУ провел в вузе акцию с флагом ЛНР и символикой спецоперации, буквой Z на футболке. В соцсетях появилась информация, что некоторые студенты журфака в оскорбительной форме выступили против этой акции. Позже сообщалось, что комиссия по студенческим делам журфака приняла решение отчислить за это двух студенток и вынести выговор еще пятерым учащимся. Их действия сочли нарушением устава МГУ, а поведение - недопустимым.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 21:34
В Москве задержали студента, угрожавшего однокурсникам
 
ОбществоВладимир МединскийРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала