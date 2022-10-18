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ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными - РИА Новости, 18.10.2022
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ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными
ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными - РИА Новости, 18.10.2022
ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 600 тысяч рублей за нарушения правил борьбы с карантинными и особо... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:22
2022-10-18T15:22
общество
госдума рф
животные
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 600 тысяч рублей за нарушения правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.В частности, за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) распространение таких болезней, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - от 50 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Усиливается административная ответственность и за сокрытие от органов, осуществляющих ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. В этом случае предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей (сейчас 3-4 тысячи рублей); на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей (сейчас 30-40 тысяч рублей); на юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей (сейчас 90-100 тысяч рублей).
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общество, госдума рф, животные
Общество, Госдума РФ, Животные
15:22 18.10.2022
 
ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными

ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение правил борьбы с опасными болезнями животных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВетеринарный врач проводит вакцинацию телят
Ветеринарный врач проводит вакцинацию телят - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ветеринарный врач проводит вакцинацию телят. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 600 тысяч рублей за нарушения правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.
В частности, за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) распространение таких болезней, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - от 50 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Усиливается административная ответственность и за сокрытие от органов, осуществляющих ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. В этом случае предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей (сейчас 3-4 тысячи рублей); на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей (сейчас 30-40 тысяч рублей); на юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей (сейчас 90-100 тысяч рублей).
Девушки у витрины зоомагазина - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:15
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
 
ОбществоГосдума РФЖивотные
 
 
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