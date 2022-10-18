https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824889535.html

ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными

ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными - РИА Новости, 18.10.2022

ГД во II чтении одобрила штрафы за нарушение обращения с больными животными

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 600 тысяч рублей за нарушения правил борьбы с карантинными и особо... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:22

2022-10-18T15:22

2022-10-18T15:22

общество

госдума рф

животные

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 600 тысяч рублей за нарушения правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.В частности, за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) распространение таких болезней, предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, - от 50 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Усиливается административная ответственность и за сокрытие от органов, осуществляющих ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. В этом случае предусматривается наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей (сейчас 3-4 тысячи рублей); на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей (сейчас 30-40 тысяч рублей); на юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей (сейчас 90-100 тысяч рублей).

https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822225290.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, животные