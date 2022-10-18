https://ria.ru/20221018/zhitomir-1824809887.html

В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света

В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 18.10.2022

В Житомирской области 11 населенных пунктов остались без света

Одиннадцать населенных пунктов Житомирской области на Украине остались без света после обстрелов, сообщил глава областной военной администрации. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:05

2022-10-18T11:05

2022-10-18T11:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Одиннадцать населенных пунктов Житомирской области на Украине остались без света после обстрелов, сообщил глава областной военной администрации.Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили о попадании в энергетические объекты в Киеве, Днепре, Житомире."Сегодня враг вероломно совершил обстрел объекта энергетической инфраструктуры Житомирщины. Сейчас 11 населенных пунктов области временно остались без света. Продолжается аварийное переподключение на резервные сети, которые позволят возобновить поставки света в общины", - написал Бунечко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, житомирская область, украина