https://ria.ru/20221018/zhile-1824773514.html

В Красноярском крае за девять месяцев ввели более миллиона квадратов жилья

В Красноярском крае за девять месяцев ввели более миллиона квадратов жилья - РИА Новости, 18.10.2022

В Красноярском крае за девять месяцев ввели более миллиона квадратов жилья

Более 1 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию за 9 месяцев 2022 года в Красноярском крае, что на 35% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:56

2022-10-18T07:56

2022-10-18T07:56

жилье

красноярский край

россия

экономика

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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию за 9 месяцев 2022 года в Красноярском крае, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, за девять месяцев ведено 1 миллион 74 тысячи квадратных метров жилья. От общего объёма 589 тысячи квадратных метров приходится на многоквартирные дома, 485 тысяч "квадратов" на индивидуальную жилую застройку."Положительная динамика ввода жилья в крае сохраняется из года в год. Несмотря на то, что отрасль с начала года оказалась в непростой ситуации из-за увеличения себестоимости строительства, проблем с импортными стройматериалами, за девять месяцев этого года введено на 35% больше жилья, чем за аналогичный период предыдущего", - цитирует пресс-служба главу краевого минстроя Михаила Рабушко.Отмечается, что всего в 2022 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона 320 тысяч квадратных метров жилья в соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

https://ria.ru/20221005/asi-1821627473.html

https://ria.ru/20221014/krasnoyarsk-1824108966.html

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жилье, красноярский край, россия, экономика