https://ria.ru/20221018/zabor-1824963195.html
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией
Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:01
2022-10-18T19:01
2022-10-18T19:01
в мире
санна марин
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской границе, сообщила по итогам заседания глава кабмина Финляндии Санна Марин."Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года", - сказала Марин. Пресс-брифинг по итогам встречи транслировали финские СМИ.Ранее пограничная охрана Финляндии предложила создать заграждение в некоторых участках российской границы длиной не более 260 километров, стоимость которого составит 139 миллионов евро, а строительство займет до четырех лет. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санна марин, финляндия, россия
В мире, Санна Марин, Финляндия, Россия
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией
Парламентские партии Финляндии поддержали строительство заграждения на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской границе, сообщила по итогам заседания глава кабмина Финляндии Санна Марин.
"Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года", - сказала Марин. Пресс-брифинг по итогам встречи транслировали финские СМИ.
Ранее пограничная охрана Финляндии предложила создать заграждение в некоторых участках российской границы длиной не более 260 километров, стоимость которого составит 139 миллионов евро, а строительство займет до четырех лет. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров.