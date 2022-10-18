Рейтинг@Mail.ru
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/zabor-1824963195.html
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией - РИА Новости, 18.10.2022
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией
Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:01
2022-10-18T19:01
в мире
санна марин
финляндия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской границе, сообщила по итогам заседания глава кабмина Финляндии Санна Марин."Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года", - сказала Марин. Пресс-брифинг по итогам встречи транслировали финские СМИ.Ранее пограничная охрана Финляндии предложила создать заграждение в некоторых участках российской границы длиной не более 260 километров, стоимость которого составит 139 миллионов евро, а строительство займет до четырех лет. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров.
https://ria.ru/20221015/kaykkonen-1824285207.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d9fb926aa5d35e8909e4ee0e1b6a84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санна марин, финляндия, россия
В мире, Санна Марин, Финляндия, Россия
19:01 18.10.2022
 
Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией

Парламентские партии Финляндии поддержали строительство заграждения на границе с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской границе, сообщила по итогам заседания глава кабмина Финляндии Санна Марин.
"Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года", - сказала Марин. Пресс-брифинг по итогам встречи транслировали финские СМИ.
Ранее пограничная охрана Финляндии предложила создать заграждение в некоторых участках российской границы длиной не более 260 километров, стоимость которого составит 139 миллионов евро, а строительство займет до четырех лет. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 15:31
Глава Минобороны Финляндии предрек начало новой холодной войны
 
В миреСанна МаринФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала