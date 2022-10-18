https://ria.ru/20221018/zabor-1824963195.html

Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией

Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией - РИА Новости, 18.10.2022

Власти Финляндии согласились с необходимостью забора на границе с Россией

Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:01

2022-10-18T19:01

2022-10-18T19:01

в мире

санна марин

финляндия

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 сен - РИА Новости. Главы парламентских партий финского парламента, обсуждавшие во вторник вопросы безопасности, поддержали необходимость строительства заграждения на российской границе, сообщила по итогам заседания глава кабмина Финляндии Санна Марин."Парламентские партии согласны с необходимостью строительства пограничного забора. Правительство будет способствовать финансированию в дополнительном бюджете этого года и в проекте бюджета следующего года", - сказала Марин. Пресс-брифинг по итогам встречи транслировали финские СМИ.Ранее пограничная охрана Финляндии предложила создать заграждение в некоторых участках российской границы длиной не более 260 километров, стоимость которого составит 139 миллионов евро, а строительство займет до четырех лет. Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров.

https://ria.ru/20221015/kaykkonen-1824285207.html

финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, санна марин, финляндия, россия